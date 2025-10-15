Ünlü komedyen Cübbeli'ye hakaretten ifade verecek

Komedyen Özgür Turhan, hakkında açılan davalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yarın, (Ekim) Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bir hakaret davasında ifade vereceğini, cumartesi günü ise Galatasaray tarafından açılan dava nedeniyle karakola imza vermeye gideceği söyleyen Turan, yaklaşık 9 aydır düzenli olarak karakola imza atmaya gittiğini söyledi.

Turan, yaşadığı sürece ilişkin, "Ben komedyenim, bu ülkede yalnızca esprilerimi sizlerle paylaştığım için başıma bunlar geliyor. Artık çok yoruldum. Ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum, çocuklarımızın geleceğine üzülüyorum, kendime üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Komedyen Özgür Turhan'dan boykota destek

"CÜBBELİ AHMET HOCA İLE İLGİLİ HAKARET DAVASINDA İFADE VERECEĞİM"

“Yaşadıklarımla beraber, aldığım tehditler ve işimi yapmama yönelik engellemeler, şu an burada bahsi geçirilmeyecek kadar hafif kalıyor.” diyen Turhan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde: