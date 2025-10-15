Ünlü komedyen Cübbeli'ye hakaretten ifade verecek

Ünlü komedyen Cübbeli'ye hakaretten ifade verecek
Yayınlanma:
Komedyen Özgür Turhan, hakkında açılan davalar ve yaşadığı süreçlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bir hakaret davasında ifade vereceğini belirten Turan, Ben komedyenim, bu ülkede yalnızca esprilerimi sizlerle paylaştığım için başıma bunlar geliyor. Ülkemizin geldiği duruma, çocuklarımızın geleceğine üzülüyorum, kendime üzülüyorum" dedi.

Komedyen Özgür Turhan, hakkında açılan davalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yarın, (Ekim) Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bir hakaret davasında ifade vereceğini, cumartesi günü ise Galatasaray tarafından açılan dava nedeniyle karakola imza vermeye gideceği söyleyen Turan, yaklaşık 9 aydır düzenli olarak karakola imza atmaya gittiğini söyledi.

Turan, yaşadığı sürece ilişkin, "Ben komedyenim, bu ülkede yalnızca esprilerimi sizlerle paylaştığım için başıma bunlar geliyor. Artık çok yoruldum. Ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum, çocuklarımızın geleceğine üzülüyorum, kendime üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"CÜBBELİ AHMET HOCA İLE İLGİLİ HAKARET DAVASINDA İFADE VERECEĞİM"

“Yaşadıklarımla beraber, aldığım tehditler ve işimi yapmama yönelik engellemeler, şu an burada bahsi geçirilmeyecek kadar hafif kalıyor.” diyen Turhan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli arkadaşlar ben Özgür Turhan. Güzel ülkemizde komedyenlik yapıyorum. Yarın Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili hakaret davasında ifade vereceğim. Cumartesi günü ise, Galatasaray tarafından şahsıma dava açıldığı için karakola imza vermeye gideceğim, yaklaşık 9 aydır gidiyorum. Yaşadıklarımla beraber, almış olduğum tehditler, yapmış olduğum işi engellemeler ise şu an burada bahsi geçirilmeyecek kadar hafif geliyor.

Eti atmış olduğum tweetten dolayı, yayınlanmayan reklamlarında oynadığım için zarara uğradıklarını söyleyerek sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Tarafıma reklamdaki zararlarını karşılamak için tazminat davası açtılar. Reklam setinde içtikleri kahvelerden, beyran çorbalarına kadar benden talep ettikleri tutar, bütün masraflar yaklaşık olarak 5 Milyon TL. Dava anlayamadığım bir şekilde aleyhimde sonuçlandı.

"EŞİM, SOSTUM NE ZAMAN İÇERİ GİRECEĞİM DİYE GÜN SAYIYOR"

Pazar günü yapacağımız gösteri çekimimizden önce ne suç ne değil diye söylediğimiz bütün kelimeleri gözden geçirdik. Yasalarımıza göre herhangi bir suç işlemediğime kesinlikle emin olduğum gösterimde; eşim, dostum ne zaman içeri gireceğim diye gün sayıyor. Arkadaşlarım, tanıdıklarım yalnızca espri yaptığı için tutuklular, davaları var.

Ben komedyenim, bu ülkede yalnızca esprilerimi sizlerle paylaştığım için başıma bunlar geliyor. Artık çok yoruldum. Ülkemizin geldiği duruma üzülüyorum, çocuklarımızın geleceğine üzülüyorum, kendime üzülüyorum. Ne yapacağımı ne diyeceğimi bilmediğim garip bir durumdayım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

