Üniversitelilerin fotoğraflarını ele geçirip paylaştılar: Mahkeme kararını açıkladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Başsavcılık, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayınlandığının tespit edilmesi üzerine üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sakarya ve Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.İ, tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTELİLERİN FOTOĞRAFLARINI ELE GEÇİRİP PAYLAŞTILAR

"En güzel" ve "en çirkin" gibi başlıklarla çaldıkları fotoğrafları oylamaya açan şahısların yükleme yaptığı internet sitesi üniversitenin suç duyurusunda bulunması üzerine kapatıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada veri sızıntısının 2024 sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu belirtildi. Konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bıraktığımız eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu, hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarıyla sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan öğrenci bilgi sisteminde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır. Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruyla ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir.”