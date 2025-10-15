UNESCO'nun güvenlik açığı Zonguldak'tan bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu(UNESCO) sistemlerindeki güvenlik açığını Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Taha Çimen keşfetti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin elde ettiği bu uluslararası başarıların sadece BEUN için değil, Türkiye adına da büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

UNESCO'NUN GÜVENLİK AÇIĞI ZONGULDAK'TAN KEŞFEDİLDİ

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Taha Çimen, 2 Haziran 2025 tarihinde UNESCO’nun resmi web sitesinde kritik bir "Reflective XSS" güvenlik açığını tespit etti.

Söz konusu keşifle Çimen, UNESCO'nun resmi sayfasında listenenirken Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer İmza Gazetesi'nde yer alan habere göre şunları söyledi: