Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük!
Ümraniye'de kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi bir işçi toprak altında kaldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. İfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 09:15 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Finanskent Mahallesi'ndeki iş merkezi önünde yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.
YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Göçük altında kalan işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.
