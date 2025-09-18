Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük!

Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük!
Yayınlanma:
Ümraniye'de kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi bir işçi toprak altında kaldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ümraniye'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. İfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 09:15 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Finanskent Mahallesi'ndeki iş merkezi önünde yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Göçük altında kalan işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Türkiye
Şişli ve Beşiktaş'ı soyup soğana çeviren hırsızları polis suç üstü yakaladı! Kovalamaca kamerada
Şişli ve Beşiktaş'ı soyup soğana çeviren hırsızları polis suç üstü yakaladı! Kovalamaca kamerada
10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi
10 gündür kayıp olarak aranıyordu! Acı haberi geldi