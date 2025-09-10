Tutuklu avukat Epözdemir: Anlatmak istediğim çok şey var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı.

Epzözemir, tutukluluğu ile ilgili neden sessiz kaldığına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ANLATMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Epözdemir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım; birçok arkadaşımız, meslektaşımız ve basın mensubu açıklama yapmayacak mısınız diye soruyor. Aslında anlatmak istediğim çok şey var fakat avukatlarım ile kıymetli aile büyüklerim bu aşamada açıklama yapmamam konusunda ricacı oldular. Ben de kendilerini kırmadım, şu ana kadar açıklama yapmadım. En kısa sürede bütün bilgi, belge ve kayıtları da sunup tüm gerçekleri sizlerle paylaşacağım. Destek ve dualarınız için teşekkürler… Selam ve sevgiler…"

EPÖZDEMİR'İN TUTUKLANMASI POLEMİĞE NEDEN OLMUŞTU

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Rezan Epözdemir'in savcılıkta sorgusu devam ettiği sırada, "ısrarla cep telefonu şifresini vermek istemediğini" iddia etmişti. Şamil Tayyar, 11 Ağustos'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı" demişti. Tayyar ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başta olmak üzere "hatırlı çok sayıda ismin Epözdemir için devrede olduğunu" öne sürmüştü.

Eski AKP milletvekili Metin Külünk de Epözdemir'le ilgili soruşturmaya yönelik olarak "Ankara'da bazı çevrelerde telaş olduğunu" iddia etmişti. Külünk, Epözdemir için, "Telefon şifresini vermeyerek kimleri saklıyor? Bu saklananlar, Çağlayan Adliyesi Başsavcısı Sayın Akın Gürlek'e yönelik baskı ve baskı ötesi tutum ve davranışların içine girme hakkını nereden buluyor? Yoksa telefonun içindekiler şantaj unsuru olarak mı size karşı kullanılıyor?" demişti.