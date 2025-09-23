Türkiye'nin en çok neyi izlediği ortaya çıktı: Bakan kendini alamadı

Yayınlanma:
Akıllı TV'lerin hemen her eve girmeye başlamasıyla izleyicinin tercihleri de değişmeye başladı. Seçerek izleme imkanı sunan dijital platformları izleme alışkanlığı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yükseldi. Vestel'in araştırması ile Türkiye'nin en çok neyi izlediği ortaya çıktı. Dijital yayınları izlenme süresi ilk kez TV kanallarının üzerine çıkarken ekrana bakan kendini alamadı.

Türkiye’de televizyon ekranlarında dengeleri değiştirecek araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. Türk insanı da artık seçerek izlemeye yöneldi.

Vestel'in araştırmasına göre, geleneksel yayıncılığın payı her geçen yıl azalırken, kullanıcıların içerik seçme özgürlüğü ve kişiselleştirilmiş önerilere yönelik talebi artıyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK NEYİ İZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Vestel’in verilerine göre YouTube, yüzde 43 izlenme payıyla uydu yayınlarını geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Vestel IoT ekibinin elde ettiği verilere göre, Türkiye'de televizyon izleme alışkanlıkları bu yaz itibarıyla değişim yaşadı. YouTube, temmuz ve ağustos aylarında ilk kez uydu yayınlarını geride bıraktı ve toplam izlenme süresinde yüzde 43'lük paya ulaşarak yüzde 36'da kalan uydu yayınlarının önüne geçti.

Vestel'in IoT ekibi tarafından analiz edilen veriler, değişimin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını gösteriyor. Uluslararası araştırma şirketi Nielsen'in 2025 verilerine göre, YouTube, ABD'de üst üste üçüncü ay televizyon izlenme sürelerinde birinci sırada yer aldı. Birleşik Krallık'ta da Ofcom verilerine göre, YouTube, BBC dışında televizyon ekranında en çok izlenen platform haline geldi.

BAKAN KENDİNİ ALAMADI

Türkiye'nin Youtube'dan kendini alamadığını ortaya koyan araştırma sektörün de değişeceğine işaret ederken rapora Vestel'in raporuna ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, televizyon dünyasının artık yalnızca bir ekranı değil, kapsamlı bir ekosistemi ifade ettiğini belirtti.

Dönüşümü erkenden görüp stratejilerini buna göre şekillendirdiklerini ve bu ekosistemin güçlü oyuncularından biri haline geldiklerini aktaran Uylukçuoğlu, "Günümüzde televizyon deneyimini zenginleştiren en önemli unsur içerik ve platform çeşitliliği. Vestel, yerli bir üretici olarak dünya devleriyle işbirlikleri yapıyor, Avrupa'da büyüme hedefleyen birçok markanın da tercih ettiği bir ortak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

