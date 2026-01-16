Türk mühendisler üretti denmişti: Erdoğan'a kumanda veren robot Çin ürünü çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan dün TRT Genç kanalının açılışını yaptı. Erdoğan, Türk mühendisler tarafından tasarlandığı öne sürülen RoboGenç’ten kumandayı alarak düğmeye bastı ve TRT Genç kanalı yayın hayatına başladı.

TÜRK MÜHENDİSLERİN ÜRETTİĞİ ROBOGENÇ DEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı TRT Genç’in tanıtım gecesinde "RoboGenç" diye tanıtılan insansı robot sosyal medyada tartışma konusu oldu. O robot iktidara yakın medya tarafından 'Türk mühendisler tarafından tasarlandı' diyerek lanse edilmişti.

Devletin kanalı olan TRT Haber'in sosyal medya hesabından da paylaşılan videoda robotun Türk mühendisler tarafından geliştirildiği vurgulanmıştı.

GERÇEK: 13 BİN 500 DOLARA SATILAN ÇİN ÜRÜNÜ ROBOT

Robogenç denilen ve Türk mühendisler üretti denilen robotun Çin ürünü olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından tespit edilenlere göre bu robot Çin merkezli Unitree Robotics'in G1 adlı insansı robotu.

Dünkü etkinlik için robota TRT logolu tişört giydirilmişti. Robotun başlangıç fiyatının da 13 bin 500 dolar olduğu görüldü.