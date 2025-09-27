Türk kültürünü tanıtmak için koşuyor: 2 bin 23 kilometreyi geride bıraktı

Almanya’da yaşayan gurbetçi sporcu Savaş Çoban, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla başlattığı ultra maraton kapsamında 35 gün sonra memleketi Kahramanmaraş’a ulaştı.

32 yaşındaki Çoban, Sultanahmet Meydanı’ndan 24 Ağustos’ta başladığı koşusunda Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye’nin ardından baba ocağı Kahramanmaraş’a vardı. Kent girişindeki Madalyonlu Kavşağı’nda yakınları tarafından karşılanan Çoban, duygulu anlar yaşadı.

“İstanbul’dan İstanbul’a koşmak” projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 23 kilometre katettiğini söyleyen Çoban, yolculuğunun hız kesmeden süreceğini belirtti. Çoban, “İstanbul’u gördüm, Kahramanmaraş’ı gördüm. Koşarak bütün Türkiye’yi tanımak istiyorum ve belgesel çekerek Almanya’da dünyaya Türkiye’yi tanıtmak istiyorum. Daha çok yolum var ama kendime inanıyorum ve her gün macera dolu bir gün yaşıyorum” dedi.

"AMACIM ANADOLU’NUN TANITIMINA KATKI SUNMAK"

Gezip gördüğü şehirlerdeki kültürü, yemekleri, gelenek ve görenekleri ekibiyle birlikte kayıt altına aldıklarını anlatan Çoban, hazırlanan görüntülerin belgesel olarak yayınlanacağını kaydetti. “Yurt dışında insanlar sadece İstanbul, Antalya ve tatil yapılan şehirleri biliyor. Amacım Anadolu’nun tanıtımına katkı sunmak” ifadelerini kullandı.

Toplam 70 gün sürmesi planlanan koşusunu İstanbul’da tamamlamayı hedefleyen gurbetçi sporcu, Anadolu’nun kültürel zenginliklerini dünyaya duyurmayı amaçlıyor.