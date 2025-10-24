Turistin cesedi 3 gün sonra asansör boşluğunda bulundu
Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde Avusturyalı turist V.S.’nin (80) cansız bedeni, 3 gün sonra konakladığı otelin asansör boşluğunda bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesi Saray Mahallesi Hacıhamdioğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 4 katlı otelin 4'üncü katında konaklayan Avusturyalı turist V.S.'yi birkaç gündür göremeyen çalışanlar, polise haber verdi.
CANSIZ BEDENİ ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULUNDU
İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis, otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedenini buldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı.
İtfaiyenin yardımıyla çıkarılan V.S.'nin cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin araştırmasında V.S.'nin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
Polis, olaya ilişkin araştırma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)