TÜGVA’da Gazze toplantısı: Kulüp başkanları da katıldı ama Sadettin Saran yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, Gazze’ye destek gösterisi düzenleyecek.

Milli İrade Platformu tarafından adres olarak daha önce olduğu gibi Galata Köprüsü belirlenirken, gösteri 1 Ocak 2026 günü düzenlenecek.

BASIN TOPLANTISINDA SÜRPRİZ İSİMLER

Gösteriye ilişkin bugün TÜGVA Genel Merkezi’nde, Bilal Erdoğan başkanlığında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı.

SARAN'IN YERİNE TORUNOĞULLARI

Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yer almaması dikkat çekti. Baın toplantısına Fenerbahçe adına kulüp yöneticilerinden Ertan Torunoğulları katıldı.

Futbol kulüplerinin başkanlarının yanı sıra iş insanı Abdurrahim Albayrak, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.

BİLAL ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Son günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine geçeceği iddialarıyal gündemde olan Bilal Erdoğan, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bilar Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten burada 70 binin üzerinde, hala tam rakamını bilmediğimiz masum insanın, en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsediyoruz. Bunun bir soykırım olduğunu nice uluslararası kuruluşlar, çeşitli bağımsız mahkemeler zaten söylediler. Hatta İsrail'in kendi insan hakları örgütleri dahi burada gerçekleşenin soykırım olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde söyledi.

Dolayısıyla bu mesele bir siyaset meselesi değil; bir siyaset üstü, insanlık vicdanını ilgilendiren mesele. Bunun için de bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu soykırımın arkasındaki İsrail nazizminin yeniden hortlamaması için, şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar.

Onun için bu İsrail nazizminin hortlamaması için ve bu bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesi için suçlunun sorumlu tutulması, bunun da savaş tazminatı ödemeye İsrail'in mahkum edilmesiyle ancak mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yeniden inşasının, bu işin kabahatlisi konumunda olan, bu soykırımı gerçekleştiren İsrail nazizmine yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Ve hızlı bir şekilde bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz ve gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik etrafında, bu duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz. Yine ben bütün katılan sivil toplum kuruluşlarımıza, bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum."

"1 OCAK'TAKİ BULUŞMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Toplantıda konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Bugün burada Filistin'de yaşananların, Filistin'deki zulmün dünyaya duyurulmasında çok büyük destek olacak bir etkinlik için bir aradayız. Galatasaray Spor Kulübü olarak Filistin'de yaşananların başladığı birinci günden itibaren kulüp olarak bu konudaki hassasiyetimizi stattaki etkinliklerimizde göstermiştik.

Burada yaşanan insanlık dramına Galatasaray Spor Kulübü olarak duyarsız kalmamız mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, bu konuda gösterdiği çaba içinde kendisine destek mahiyetinde ve kurumumuzun görüşü olarak da; burada yaşanan mezalimi, burada yaşanan dramı dünyaya duyurmada Galatasaray Spor Kulübü olarak da bir görev olarak bunu üstlendik ve bunu seve seve yapıyoruz.

Orada yaşanan zulmün tarifi her akşam televizyonlarda zaten izliyoruz. Taş taş üstünde kalmamış. Biraz önce ifade edildiği gibi 8 aylık, 9 aylık bebekler soğukta donarak can vermişler. Bırakın Galatasaray'ı, insanlık olarak buna duyarsız kalmak mümkün değil. Geç de olsa bütün dünyadaki ülkeler, milletler, insanlar artık konunun ne kadar hassas olduğunu, ne kadar tepki verilmesi gereken bir konu olduğu konusunda konsolide olmuşlardır.

Bundan sonraki, bugün yaşananları dikkate aldığımızda, ateşkes sonrası bile yaşananları dikkate aldığımızda konunun belki eskiden daha fazla ehemmiyetle üzerine gidilmesi konusunda görüşüm var. Bazen öyle oluyor ki televizyon ekranını kapatmak zorunda kalıyorum. Orada yaşananları gördüğümüz zaman artık bu çağda, bu dönemde değerlerin son derece farklı şekilde ifade edildiği bir dönemde bunları görmek bir baba olarak, bir dede olarak beni çok büyük derecede rahatsız ediyor.

Onun için yaşadığımız dünyada bu konunun artık bir sonuca ulaşması için Sayın Cumhurbaşkanımız büyük çaba gösteriyor. Temsil ettiğimiz kurumlar olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki çalışmalarına destek vermek zorundayız.

Onun için bugün yapılan toplantıyı çok önemsiyorum. 1 Ocak'taki Galata Köprüsü'ndeki buluşmayı çok önemsiyorum. Buradan dünyaya çok kuvvetli bir mesaj verilmesi gerektiğine de inanıyorum. Türkiye'deki göstereceğimiz bu direnç, bu karşı duruş elbette ki yankısını bulacaktır.

Onun için 1 Ocak'taki etkinliğe Galatasaraylı taraftarlarımı, Galatasaray'ı sevenleri de ben buradan davet ediyorum. İnşallah orada verilen mesaj yeni yılın ilk mesajı olarak verilecektir. Bunun da büyük ehemmiyeti olduğunu düşünüyorum. Allah'tan niyazım bir an evvel oradaki bu zulmün sona ermesi, oradaki çocukların, oradaki ailelerin tekrar bir araya gelmesi. Türkiye olarak ve Galatasaray olarak da her zamanki duruşumuzu aynen devam ettireceğiz."

******

"ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ"

Beşiktaş kulübü Başkanı Serdar Adalı ise açıklamasında şunları söyledi:

"Bugüne kadar Beşiktaş camiası olarak bu zulmün, Filistin'deki soykırımın başladığı ilk günden itibaren gerek kulüp olarak, gerek taraftar gruplarımız olarak, gerek derneklerimiz olarak bu konuda gereken elimizden ne gelirse yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Maalesef bu ateşkes sözcüğünün yerine gelmediğinin de çok açık şekilde farkındayız. Bunu gündemde tutmamız lazım, taze tutmamız lazım ve mücadeleye de devam etmemiz lazım. 1 Ocak'taki bu etkinlikte de, bugüne kadar geçtiğimiz sene de bu etkinlikte Beşiktaş olarak vardık. Bu sene de olacağız. Sesimizin daha güçlü ve gür çıkması için de elimizden ne gelirse yapacağız."

"TRABZONSPOR OLARAK ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bence çok önemli bir gün. Türkiye'nin en önemli gençlik platformlarından TÜGVA'ya buradaki bu toplantı için tekrar teşekkür ederim. Bu gerçek anlamda bir insanlık suçu. Tüm dünyanın gözü önünde yıllardır süren bence bir katliam var. Filistin halkına yapılanların dünyanın hiçbir yerinde bir örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bu, dünya gündemine son zamanlarda özellikle sıkça geliyor. Burada bence çok önemli bir duruş gösteriliyor Türkiye açısından baktığımız zaman.

Bir şekilde bu insanlık suçunun artık bu çağda durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net ve tek tek, ufağına büyüğüne bakmadan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor Kulübü olarak biz elimizden geldiği zaman ne geliyorsa, ne şekilde olursa olsun ufak büyük demeden her türlü tepkiyi bugüne kadar verdik, vermeye devam edeceğiz. Trabzonspor Kulübü'nün ve Trabzon şehrinin bu konuda duruşu nettir; diğer şehirlerimizin olduğu gibi.

Ben bir an önce tüm dünya liderlerinin de katıldığı bir şeyle beraber, hep beraber bu katliamın artık durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle söylemek lazım bunu; aslında burada daha önce konuşuldu, bu siyasi bir konu değil, gerçekten bir insanlık konusu. Bir aile sahibi herhangi birinin, hepimizin çoluğu çocuğu, ailesi var. Yani bir an bile kendimizi onların yerine koymayı insan aklından bile geçirmek istemiyor ve bu insanlar bunu yıllardır sürekli olarak yaşıyor.

Elbirliğiyle bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben burada en son sözlerimi de... Slogan çok güzel. Hiçbir şekilde bu konu hakkında sinmememiz lazım, susmamamız lazım ve Filistin'i hiçbir şekilde unutmamamız lazım."