Trabzon Toki kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Trabzon TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.
Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr
e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr
Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları:
https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Bu ekranlar üzerinden;
Asil liste
Yedek liste
Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor
Trabzon TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Trabzon genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında belirlendi. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.
TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Trabzon’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez (Ortahisar)
2.000
Ortahisar Kura Sonucu İçin Tıkla
Akçaabat
500
Akçaabat Kura Sonucu İçin Tıkla
Araklı
130
Araklı Kura Sonucu İçin Tıkla
Arsin
50
Arsin Kura Sonucu İçin Tıkla
Beşikdüzü
50
Beşikdüzü Kura Sonucu İçin Tıkla
Dernekpazarı
32
Dernekpazarı Kura Sonucu İçin Tıkla
Düzköy
79
Düzköy Kura Sonucu İçin Tıkla
Köprübaşı
24
Köprübaşı Kura Sonucu İçin Tıkla
Maçka
150
Maçka Kura Sonucu İçin Tıkla
Of
50
Of Kura Sonucu İçin Tıkla
Sürmene
50
Sürmene Kura Sonucu İçin Tıkla
Şalpazarı
100
Şalpazarı Kura Sonucu İçin Tıkla
Tonya
69
Tonya Kura Sonucu İçin Tıkla
Vakfıkebir
150
Vakfıkebir Kura Sonucu İçin Tıkla
Yomra
300
Yomra Kura Sonucu İçin Tıkla
TOPLAM
3.734
İlçe bazlı asil ve yedek hak sahibi listeleri, TOKİ’nin resmi sonuç ekranı olan https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden sorgulanmaktadır.
Kura listeleri yayınlandığında tablomuza eklenecektir.
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.
Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.
Trabzon TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:
%10 peşinat
240 ay (20 yıl) vade
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan