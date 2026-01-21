Trabzon Toki kura sonuçları: Asil ve yedek listeler

Trabzon Toki kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte, Trabzon genelinde yapılacak 3 bin 734 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Trabzon TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

Bu ekranlar üzerinden;

  • Asil liste

  • Yedek liste

  • Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor

Trabzon TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Trabzon genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında belirlendi. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Trabzon’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez (Ortahisar)

2.000

Ortahisar Kura Sonucu İçin Tıkla

Akçaabat

500

Akçaabat Kura Sonucu İçin Tıkla

Araklı

130

Araklı Kura Sonucu İçin Tıkla

Arsin

50

Arsin Kura Sonucu İçin Tıkla

Beşikdüzü

50

Beşikdüzü Kura Sonucu İçin Tıkla

Dernekpazarı

32

Dernekpazarı Kura Sonucu İçin Tıkla

Düzköy

79

Düzköy Kura Sonucu İçin Tıkla

Köprübaşı

24

Köprübaşı Kura Sonucu İçin Tıkla

Maçka

150

Maçka Kura Sonucu İçin Tıkla

Of

50

Of Kura Sonucu İçin Tıkla

Sürmene

50

Sürmene Kura Sonucu İçin Tıkla

Şalpazarı

100

Şalpazarı Kura Sonucu İçin Tıkla

Tonya

69

Tonya Kura Sonucu İçin Tıkla

Vakfıkebir

150

Vakfıkebir Kura Sonucu İçin Tıkla

Yomra

300

Yomra Kura Sonucu İçin Tıkla

TOPLAM

3.734

İlçe bazlı asil ve yedek hak sahibi listeleri, TOKİ’nin resmi sonuç ekranı olan https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden sorgulanmaktadır.

Kura listeleri yayınlandığında tablomuza eklenecektir.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Trabzon TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

  • %10 peşinat

  • 240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

