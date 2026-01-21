Trabzon TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr

e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları:

https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlar üzerinden;

Asil liste

Yedek liste

Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor

Trabzon TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Trabzon genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında belirlendi. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Trabzon’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez (Ortahisar) 2.000 Ortahisar Kura Sonucu İçin Tıkla Akçaabat 500 Akçaabat Kura Sonucu İçin Tıkla Araklı 130 Araklı Kura Sonucu İçin Tıkla Arsin 50 Arsin Kura Sonucu İçin Tıkla Beşikdüzü 50 Beşikdüzü Kura Sonucu İçin Tıkla Dernekpazarı 32 Dernekpazarı Kura Sonucu İçin Tıkla Düzköy 79 Düzköy Kura Sonucu İçin Tıkla Köprübaşı 24 Köprübaşı Kura Sonucu İçin Tıkla Maçka 150 Maçka Kura Sonucu İçin Tıkla Of 50 Of Kura Sonucu İçin Tıkla Sürmene 50 Sürmene Kura Sonucu İçin Tıkla Şalpazarı 100 Şalpazarı Kura Sonucu İçin Tıkla Tonya 69 Tonya Kura Sonucu İçin Tıkla Vakfıkebir 150 Vakfıkebir Kura Sonucu İçin Tıkla Yomra 300 Yomra Kura Sonucu İçin Tıkla TOPLAM 3.734

İlçe bazlı asil ve yedek hak sahibi listeleri, TOKİ’nin resmi sonuç ekranı olan https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden sorgulanmaktadır.

Kura listeleri yayınlandığında tablomuza eklenecektir.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve diğer detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Trabzon TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan



