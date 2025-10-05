Tonlarcasını kızakla köyüne taşıyor: Bu sene 8 ton sattı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde yaşayan 80 yaşındaki 12 çocuk babası Süso Çakar, 65 yıldır geçimini üzüm üretimiyle sağlıyor. Kendisine ait dağlık arazilerde kurulu üzüm bağlarında tek başına çalışan Çakar, sabahın erken saatlerinde bahçesine gidip bütün gün üzüm topluyor.

Hasat ettiği üzümleri ise kızakla 3 kilometrelik dik yamaçtan köyüne indiren Çakar, bir ay boyunca hasat ettiği yaklaşık 8 ton üzümü satarak geçimini sağlıyor.

"BABAMDAN SONRA BU İŞ BANA KALDI"

Çocukluğundan beri bu işle uğraştığını söyleyen Çakar, bağların köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olduğunu, bu işi babasından öğrendiğini ve yıllardır aynı yöntemle devam ettirdiğini söyledi. Çakar, "Babamla birlikte dağdaki bağlara gider, üzümleri kızakla köye indirirdik. Şimdi de öyle indiriyoruz. Babamdan sonra bu iş bana kaldı" dedi.

"BU SENE 8 TON ÜZÜM SATTIM"

Yaşına rağmen işini severek yaptığını belirten Çakar, ailesinin tek geçim kaynağının üzüm olduğunu söyledi. Yaklaşık bir ay süren hasat döneminde 8 tona yakın üzüm hasat ettiğini belirten Çakar, şöyle konuştu: