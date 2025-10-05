Tonlarcasını kızakla köyüne taşıyor: Bu sene 8 ton sattı

Tonlarcasını kızakla köyüne taşıyor: Bu sene 8 ton sattı
Yayınlanma:
Geçimini üzüm üreterek sağlayan 80 yaşındaki Süso Çakar, hasat ettiği üzümleri kızakla kilometrelerce taşıyarak köyüne indiriyor. Çakar, yaklaşık bir ay süren hasat döneminde 8 tona yakın üzüm hasat ettiğini belirtti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde yaşayan 80 yaşındaki 12 çocuk babası Süso Çakar, 65 yıldır geçimini üzüm üretimiyle sağlıyor. Kendisine ait dağlık arazilerde kurulu üzüm bağlarında tek başına çalışan Çakar, sabahın erken saatlerinde bahçesine gidip bütün gün üzüm topluyor.

Hasat ettiği üzümleri ise kızakla 3 kilometrelik dik yamaçtan köyüne indiren Çakar, bir ay boyunca hasat ettiği yaklaşık 8 ton üzümü satarak geçimini sağlıyor.

947757-11zon.jpg

"BABAMDAN SONRA BU İŞ BANA KALDI"

Çocukluğundan beri bu işle uğraştığını söyleyen Çakar, bağların köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olduğunu, bu işi babasından öğrendiğini ve yıllardır aynı yöntemle devam ettirdiğini söyledi. Çakar, "Babamla birlikte dağdaki bağlara gider, üzümleri kızakla köye indirirdik. Şimdi de öyle indiriyoruz. Babamdan sonra bu iş bana kaldı" dedi.

tonlarcasini-kizakla-koyune-tasiyor.jpg

Şanlıurfa Karacadağ pirinci hasadı başladıŞanlıurfa Karacadağ pirinci hasadı başladı

"BU SENE 8 TON ÜZÜM SATTIM"

Yaşına rağmen işini severek yaptığını belirten Çakar, ailesinin tek geçim kaynağının üzüm olduğunu söyledi. Yaklaşık bir ay süren hasat döneminde 8 tona yakın üzüm hasat ettiğini belirten Çakar, şöyle konuştu:

"Bu sene üzüm hasadımız umduğumdan daha güzel oldu. Bu sene 8 ton üzüm sattım. Hala da topluyorum. Üzüm bağlarım dağda olduğu için toplanması indirmesi biraz zor oluyor. Sabah erken saatlerinde kasalarımı alıp bağa çıkıyorum gün boyunca hasat ettiğim üzümleri kasalara dolduruyorum.

Bir sonraki gün ise sırtıma kızak alıp 3 kilometre yokuş çıkıyorum. Topladığım üzüm kasalarını yükleyip çekiyorum. Hem zevkli hem de zahmetli bir iş. Benim 12 çocuğum var ve 11 çocuğumu üzüm satarak okuttum."

947755-11zon.jpg

Kaynak:DHA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti