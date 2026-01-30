TOKİ Ordu kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Ordu TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi platformlarda ilan ediliyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla şu kanallardan sorgulanabiliyor:
Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu Kabadüz ilçesinde başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacağından, bu ilçe için ayrıca hak sahipliği kurası çekilmeyecek.
Ordu TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler
Paylaşılan proje listesine göre Ordu’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.
Kura sonucu listeleri sisteme gecikmeli olarak yüklenmektedir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir. Listeler eklenene kadar belirtilen adresler üzerinden isminizi sorgulayabilirsiniz.
İlçe
Konut sayısı
Kura sonucu
Merkez (Altınordu)
1.500
Ordu Altınordu Kura Sonuçları
Aybastı
76
Aybastı Kura Sonuçları
Çamaş
39
Çamaş Kura Sonuçları
Çatalpınar
77
Çatalpınar Kura Sonuçları
Çaybaşı
31
Çaybaşı Kura Sonuçları
Fatsa
750
Fatsa Kura Sonuçları
Gölköy
100
Gölköy Kura Sonuçları
Gülyalı
50
Gülyalı Kura Sonuçları
Gürgentepe
52
Gürgentepe Kura Sonuçları
Kabadüz
79
Kabadüz Sonuçları
Korgan
80
Korgan Kura Sonuçları
Ünye
500
Ünye Kura Sonuçları
TOPLAM
3.334
—
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvime göre sözleşme imzalama sürecine davet edilir.
Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan/feragat eden olması halinde sıralamaya göre hak sahibi olabilir.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulur.
Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.
Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.
Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.
Ordu TOKİ fiyatları ve ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu şu şekilde:
Konut tipi
Fiyat
Aylık taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Ordu kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 31 Ocak’ta Nevşehir, Bartın ve Samsun illeri için yapılacak. Bugün Ordu’ya ek olarak aynı zamanda Karabük ve Aksaray’da da TOKİ kuraları çekildi.