TOKİ Ordu kura sonuçları: Asil ve yedek listeler

TOKİ Ordu kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ordu’da verilecek toplam 3.334 sosyal konut için kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Süreci salona gelemeyenler TOKİ’nin resmi YouTube yayını üzerinden takip ederken, kura sonrası asil–yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında duyuruluyor.

Ordu TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi platformlarda ilan ediliyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla şu kanallardan sorgulanabiliyor:

Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu Kabadüz ilçesinde başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacağından, bu ilçe için ayrıca hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Ordu TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Ordu’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura sonucu listeleri sisteme gecikmeli olarak yüklenmektedir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir. Listeler eklenene kadar belirtilen adresler üzerinden isminizi sorgulayabilirsiniz.

İlçe

Konut sayısı

Kura sonucu

Merkez (Altınordu)

1.500

Ordu Altınordu Kura Sonuçları

Aybastı

76

Aybastı Kura Sonuçları

Çamaş

39

Çamaş Kura Sonuçları

Çatalpınar

77

Çatalpınar Kura Sonuçları

Çaybaşı

31

Çaybaşı Kura Sonuçları

Fatsa

750

Fatsa Kura Sonuçları

Gölköy

100

Gölköy Kura Sonuçları

Gülyalı

50

Gülyalı Kura Sonuçları

Gürgentepe

52

Gürgentepe Kura Sonuçları

Kabadüz

79

Kabadüz Sonuçları

Korgan

80

Korgan Kura Sonuçları

Ünye

500

Ünye Kura Sonuçları

TOPLAM

3.334

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvime göre sözleşme imzalama sürecine davet edilir.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan/feragat eden olması halinde sıralamaya göre hak sahibi olabilir.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulur.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

  • Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

  • Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

Ordu TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu şu şekilde:

Konut tipi

Fiyat

Aylık taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Ordu kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 31 Ocak’ta Nevşehir, Bartın ve Samsun illeri için yapılacak. Bugün Ordu’ya ek olarak aynı zamanda Karabük ve Aksaray’da da TOKİ kuraları çekildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Türkiye
Destek ödemeleri başlıyor: Kadın balıkçılar yüzde 35 zamlı alacak
Destek ödemeleri başlıyor: Kadın balıkçılar yüzde 35 zamlı alacak
31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek
31 yaşındaki oğlunu omzunda taşıyan baba isyan etti: Otizmi bitiremeyiz o bizi bitirecek
Sisli Vadi davasında 150 yıl hapis cezası istendi: Görevine devam ediyor
Sisli Vadi davasında 150 yıl hapis cezası istendi: Görevine devam ediyor