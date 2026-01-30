Ordu TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi platformlarda ilan ediliyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla şu kanallardan sorgulanabiliyor:

Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu Kabadüz ilçesinde başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacağından, bu ilçe için ayrıca hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Ordu TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Ordu’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura sonucu listeleri sisteme gecikmeli olarak yüklenmektedir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir. Listeler eklenene kadar belirtilen adresler üzerinden isminizi sorgulayabilirsiniz.

İlçe Konut sayısı Kura sonucu Merkez (Altınordu) 1.500 Ordu Altınordu Kura Sonuçları Aybastı 76 Aybastı Kura Sonuçları Çamaş 39 Çamaş Kura Sonuçları Çatalpınar 77 Çatalpınar Kura Sonuçları Çaybaşı 31 Çaybaşı Kura Sonuçları Fatsa 750 Fatsa Kura Sonuçları Gölköy 100 Gölköy Kura Sonuçları Gülyalı 50 Gülyalı Kura Sonuçları Gürgentepe 52 Gürgentepe Kura Sonuçları Kabadüz 79 Kabadüz Sonuçları Korgan 80 Korgan Kura Sonuçları Ünye 500 Ünye Kura Sonuçları TOPLAM 3.334 —

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvime göre sözleşme imzalama sürecine davet edilir.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan/feragat eden olması halinde sıralamaya göre hak sahibi olabilir.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulur.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir. Halkbank TOKİ İade Talep Emlak Katılım TOKİ İade Talep

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

Ordu TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu şu şekilde:

Konut tipi Fiyat Aylık taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Ordu kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 31 Ocak’ta Nevşehir, Bartın ve Samsun illeri için yapılacak. Bugün Ordu’ya ek olarak aynı zamanda Karabük ve Aksaray’da da TOKİ kuraları çekildi.