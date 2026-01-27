Kilis TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarasıyla aşağıdaki resmi adreslerden sonuçlarına ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste ve sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor, isim sorgulanabiliyor.

Kilis TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kilis genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Kilis’te kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

Kura çekimi tamamlandıktan sonra listelerin sisteme düşmesi zaman alabilir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir.

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez 800 Kilis Merkez Kura Sonucu Listesi Elbeyli 100 Kura yapılmadı, başvuran herkes asil hak sahibi Musabeyli 170 Kura yapılmadı, başvuran herkes asil hak sahibi Polateli 100 Kilis Polateli Kura Sonucu Listesi TOPLAM 1.170 —

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek. Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak. Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kura çekimi sonucunda adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesini talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapan vatandaşlar, bankaların/TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

İade süreci ve ekran bağlantıları, başvuru yapılan bankaya göre değişebileceği için vatandaşların işlemler sırasında bankalarının resmi kanallarını kullanması önerilir.

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki kura takvimi, illere göre ilerlemeye devam ediyor. Bir sonraki kura çekimi 28 Ocak 2026’da Sinop’ta yapılacak. (Saat ve salon bilgisi TOKİ tarafından duyurulduğunda ayrıca eklenecektir.)

Kilis TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor: %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade.

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle: