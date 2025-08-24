TOKİ Aliağa’da sözleşme çıkmazı: Ölmeden önce evimizi görelim

TOKİ tarafından Aliağa’nın Samurlu Mahallesi’nde 2020’de kurası çekilen ve 759 konuttan oluşan 2. etap konutlarında hak sahipleri sözleşme mağduriyeti yaşıyor.

Hak sahipliği kurasının üzerinden 5 yıl geçmesine ve evlerin inşaatları tamamlanmış olmasına rağmen hak sahipleri için hala kat kurası çekilmedi, sözleşmeler imzalanmadı. Kasım 2022’de ihalesi tamamlanan projede yapım için ihale süresi olan 600 gün ise çoktan sona erdi.

TOKİ ve bağlı olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına seslerini duyurmak isteyen hak sahipleri inşaat alanında bir araya geldi.

Sözleşme imzalanması için bakanlığa çağrıda bulunan hak sahipleri, sözleşme süresi uzadıkça maliyetlerin arttığın ve mağduriyetlerinin katlandığını ifade ettiler. Hak sahipleri hala konutlar için sözleşme imzalamadı, kat hala teslim edilmedi. Projenin yüzde 80’i tamamlanırken, sözleşme imzalanmayan her gün ev fiyatları artıyor.

Hak sahipleri adında ortak açıklamayı okuyan Hacer Karadağ, diğer projelerde inşaatlar yüzde 70 seviyesindeyken sözleşmelerin imzalatıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Şubat 2020'de kurası çekilerek Samurlu TOKİ projesinde hak sahipliği kazanmış talihli insanlarız. Aslında böyle demeyi çok isterdim. Fakat beş yıllık süreç içerisinde başvuru şartlarında yer alan sabit taksitle ödeme seçeneği iptal edilmiş ve KDV'miz yüzde 1 iken 2022 Mayıs ayında yüzde 10’a çıkmış talihsiz insanlarız. Biliyoruz ki bu iki husus hakkında herhangi bir kazanım artık elde edemeyeceğiz. Fakat güncel mağduriyetler yaşatılmasını da kabul etmiyoruz. Yaşanmış mağduriyetleri görmezden gelen TOKİ farklı il projelerinde yüzde 70‘lerdeyken hak sahipleriyle sözleşme imzaladı. Ama Aliağa Samurlu projede evlerin içi dışı tamamen bitmişken hala bizlerle sözleşme imzalanmamıştır. Projenin nihai maliyeti artık bellidir. Buna rağmen hala sözleşme imzalanmıyorsa hak sahipleri olarak evlerin teslim tarihine yakın bir tarihte sözleşme imzalatılarak piyasa konut fiyatı rayiçine yakın fiyatlar ile mi sözleşme imzalatılmak isteniyor teorisi akla geliyor.”

PROJE ALANINDA NÖBETE BAŞLAYACAKLAR

Karadağ, en pahalı 3+1 fiyatının 3 milyon 500 bin, en pahalı 2+1 ev fiyatının 2 milyon 500 bin lira olacağı bilgisini aldıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Dört ay önce sözleşme imzalanmış olan İstanbul Arnavutköy projesi arazinin bir kısmı Milli Emlak arazisi bir kısmı ise vatandaştan satın alınarak TOKİ’ye tahsisi yapılan arazi. Bursa Gemlik proje alanının Gemlik Belediyesi eski binasının bulunduğu alanın TOKİ’ye tahsisiyle belli maliyetler oluşmuş olmasına rağmen en pahalı daire fiyatı 3 milyon 100 bin lira civarında. Bizim proje alanımızın tamamı, Milli Emlak arazisi olmasına rağmen en pahalı daire fiyatının 3 milyon 500 bin lira olmasına anlam verilememektedir. Gemlik ve Arnavutköy'ün maliyetleri bizden yüksekken neden bizim daire fiyatlarımız onlardan çok yüksek? Ve bizler de bu doğrultuda daire fiyatlarımızın daha makul seviyelerde tutulmasını talep ediyoruz. Daha fazla mağduriyet yaşamak istemiyoruz. Daire fiyatlarının bahsi geçen projelerin fiyatları doğrultusunda makul fiyatlarıyla açıklanarak sözleşme sürecinin ilan edilmesini talep ediyoruz. Sözleşme süreci başlatılana kadar rutin olarak her hafta sonu burada toplanacağız.”

"ARTIK ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İSTİYORUZ”

Hak sahiplerinden Naciye Yener ise, “Belirsizlik yaşamak istemiyoruz. Beş yıldır bir belirsizlik içerisindeyiz. Artık önümüzü görmek istiyoruz. Ödeyeceğimiz fiyatı, taksitimizi bilmek istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

Hak sahiplerinden Gülbahar Aktaş ise fiyatlarda düzenleme yapılmasını isteyerek, “Başvuru şartlarında yer alan sabit taksitli ödeme seçeneği kaldırıldı. KDV yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarıldı. Bu durum hak sahipleri olarak bizi ciddi oranda zorlamaktadır. Evler neredeyse bitmiş olmasına rağmen sözleşmelerimiz hala imzalanmadı. Talebimiz çok açık. Sözleşme sürecinin bir an önce başlatılması ve fiyatların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz. Hak sahiplerinin daha fazla mağdur edilmemesini istiyoruz” dedi.

“KURALARIN ÇEKİLDİĞİ ZAMANKİ FİYATLARLA ŞİMDİKİ FİYATLAR ARASINDA UÇURUM VAR”

Nuray Duman ise beş yıldır mağdur edildiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“2020’de çekilen kuradan hak sahiplerinden biriyim. O zaman kendimi çok şanslı hissetmiştim. Fakat aradan beş yıl geçmesine rağmen hiçbir ilerleme olmadığı için kendimi çok şanssız hissediyorum. Fiyatlar arttı, ödemeler arttı. Diğer illerde yüzde 70’lerde sözleşmeler imzalanırken bizim evlerimiz bitmiş duruma gelmesine rağmen sözleşmelerimiz imzalanmadı. Kat kuralarımız çekilmedi. Bizler, daha fazla mağdur olmak istemiyoruz. Fiyat konusunda endişelerimiz var. Sürekli fiyatlar artıyor. Kuraların çekildiği zamanki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var.”

“BİZİM MAĞDURİYETİMİZİ GÖRSÜNLER VE BUNA SON VERSİNLER”

Alp Sarıca ise projeye büyük beklentilerle girdiklerini ifade ederek, “Bu konuyu çözecek yetkili makam kimse artık bu sorunu çözsün. Bizler artık çocuklarımıza yalan söylemekten bıktık. Ben artık çocuğuma ‘Mayıs ayında gidiyoruz, haziran ayında gidiyoruz’ demekten bıktım. Ben hangi dairede oturacağımı ve bu evi kaç paraya aldığımı bilmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Kat kuralarımızı çeksinler ve satış sözleşmelerimizi imzalasınlar. Ben çocuğuma ‘Gözünaydın, sözleşmemizi imzaladık. 2025 yılının 12. ayında kendi evimizde oturabileceğiz’ diyeyim. Bunu bize çok görmesinler. Bizi gözardı etmesinler. Artık yeter. Bizim mağduriyetimizi görsünler ve buna son versinler” dedi.

“DEVLETİN FİYATLARI AYARLAMASI GEREK”

Hak sahiplerinden Mehmet Yılmaz ise “Artık evimizde oturmak istiyoruz. Ölmeden önce evimizi görelim. Fiyatlar konusunda... Devletin ona göre ayarlaması gerekiyor” diye konuştu.

Hak sahibi Şükran Ataş ise sözleşmeler ötelendikçe kira ödeyerek maddi kayba uğradıklarına dikkati çekti ve şunları söyledi:

“2019’dan beri bir ev hayal ettik. O hayalle sabah akşam uykumuz kaçıyor. Yeter artık! Sayın Murat Kurum... Lütfen evlerimizi bir an önce telsim edin. Bütün etapların hepsinin kurası çekildi biz neden beş sene içerisinde bu kadar mağdur olduk? Ev kiraları ne kadar oldu? Asgari ücretle çalışan insanlarız. Kiralar çok zor ödeniyor. Hem endişem hem korkum var. Çünkü fiyatlar her gün artıyor. Şimdiki rakamlar uçuk rakamlar. Çok mağduruz.”