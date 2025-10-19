Tokat’ta sonbaharın güzelliği büyüledi

Tokat’ın Kelkit Vadisi’nin güneyinde bulunan Erbaa ilçesine bağlı Kozlu köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Sakarat Yaylası'nın çevresindeki ağaçlar sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

AĞAÇLAR, SONBAHARIN GELİŞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Kozlu köyünden Çerkezfındıcak köyüne ve oradan da Turhal ilçesine kadar uzanan dağ yolu ve yayla yakınındaki ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına oluşan bir manzaraya büründü.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 1300 metre rakımlı yayladaki güzel görüntüler dron ile görüntülendi.