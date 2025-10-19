Tokat’ta sonbaharın güzelliği büyüledi

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Sakarat Yaylası’nda sonbaharda oluşan rengarenk manzara havadan görüntülendi.

Tokat’ın Kelkit Vadisi’nin güneyinde bulunan Erbaa ilçesine bağlı Kozlu köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Sakarat Yaylası'nın çevresindeki ağaçlar sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

tokatta-sonbahar.jpg

AĞAÇLAR, SONBAHARIN GELİŞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Kozlu köyünden Çerkezfındıcak köyüne ve oradan da Turhal ilçesine kadar uzanan dağ yolu ve yayla yakınındaki ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına oluşan bir manzaraya büründü.

tokatta-sonbaharin-guzelligi.jpg

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 1300 metre rakımlı yayladaki güzel görüntüler dron ile görüntülendi.

