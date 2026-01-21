Tokat TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar TOKİ’nin resmi sistemleri üzerinden erişime açıldı. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan resmi platformlardan T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilir ya da tam listeleri görüntüleyebilir.

Tokat TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Tokat genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Tokat’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez 1.130 Tokat Merkez Kura Sonucu Öğren Almus 140 Almus Kura Sonucu Öğren Artova 100 Artova Kura Sonucu Öğren Başçiftlik 100 Başçiftlik Kura Sonucu Öğren Erbaa 600 Erbaa Kura Sonucu Öğren Erbaa (Tanoba) 47 Erbaa (Tanoba) Kura Sonucu Öğren Niksar 250 Niksar Kura Sonucu Öğren Pazar 75 Pazar Kura Sonucu Öğren Reşadiye 250 Reşadiye Kura Sonucu Öğren Sulusaray 100 Sulusaray Kura Sonucu Öğren Turhal 300 Turhal Kura Sonucu Öğren Yeşilyurt 100 Yeşilyurt Kura Sonucu Öğren Zile 200 Zile Kura Sonucu Öğren TOPLAM 3.392 —

Listeler erişime açıldığında tablomuz güncellenecektir.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura çekimi sonucunda asil listede yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilerleyen günlerde açıklayacağı takvim doğrultusunda sözleşme imzalama sürecine davet edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden vazgeçilmesi halinde, belirlenen sıra esasına göre hak kazanacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme koşulları ve konutların teslim sürecine ilişkin ayrıntılar TOKİ tarafından daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Tokat TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projeleri %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle: