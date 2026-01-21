Tokat TOKİ kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Tokat TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar TOKİ’nin resmi sistemleri üzerinden erişime açıldı. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan resmi platformlardan T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilir ya da tam listeleri görüntüleyebilir.
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/
e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama
Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Tokat TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Tokat genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.
TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Tokat’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez
1.130
Tokat Merkez Kura Sonucu Öğren
Almus
140
Almus Kura Sonucu Öğren
Artova
100
Artova Kura Sonucu Öğren
Başçiftlik
100
Başçiftlik Kura Sonucu Öğren
Erbaa
600
Erbaa Kura Sonucu Öğren
Erbaa (Tanoba)
47
Erbaa (Tanoba) Kura Sonucu Öğren
Niksar
250
Niksar Kura Sonucu Öğren
Pazar
75
Pazar Kura Sonucu Öğren
Reşadiye
250
Reşadiye Kura Sonucu Öğren
Sulusaray
100
Sulusaray Kura Sonucu Öğren
Turhal
300
Turhal Kura Sonucu Öğren
Yeşilyurt
100
Yeşilyurt Kura Sonucu Öğren
Zile
200
Zile Kura Sonucu Öğren
TOPLAM
3.392
—
Listeler erişime açıldığında tablomuz güncellenecektir.
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura çekimi sonucunda asil listede yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilerleyen günlerde açıklayacağı takvim doğrultusunda sözleşme imzalama sürecine davet edilecek.
Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden vazgeçilmesi halinde, belirlenen sıra esasına göre hak kazanacak.
Sözleşme tarihleri, ödeme koşulları ve konutların teslim sürecine ilişkin ayrıntılar TOKİ tarafından daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
Tokat TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projeleri %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan