Tokat TOKİ kura sonuçları: Asil ve yedek listeler

Tokat TOKİ kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Yayınlanma:
TOKİ’nin Ev Sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokat için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 13.00’Te, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Tokat genelinde yapılacak 3 bin 392 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Tokat TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar TOKİ’nin resmi sistemleri üzerinden erişime açıldı. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan resmi platformlardan T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilir ya da tam listeleri görüntüleyebilir.

Tokat TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Tokat genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Tokat’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez

1.130

Tokat Merkez Kura Sonucu Öğren

Almus

140

Almus Kura Sonucu Öğren

Artova

100

Artova Kura Sonucu Öğren

Başçiftlik

100

Başçiftlik Kura Sonucu Öğren

Erbaa

600

Erbaa Kura Sonucu Öğren

Erbaa (Tanoba)

47

Erbaa (Tanoba) Kura Sonucu Öğren

Niksar

250

Niksar Kura Sonucu Öğren

Pazar

75

Pazar Kura Sonucu Öğren

Reşadiye

250

Reşadiye Kura Sonucu Öğren

Sulusaray

100

Sulusaray Kura Sonucu Öğren

Turhal

300

Turhal Kura Sonucu Öğren

Yeşilyurt

100

Yeşilyurt Kura Sonucu Öğren

Zile

200

Zile Kura Sonucu Öğren

TOPLAM

3.392

Listeler erişime açıldığında tablomuz güncellenecektir.

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura çekimi sonucunda asil listede yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilerleyen günlerde açıklayacağı takvim doğrultusunda sözleşme imzalama sürecine davet edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden vazgeçilmesi halinde, belirlenen sıra esasına göre hak kazanacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme koşulları ve konutların teslim sürecine ilişkin ayrıntılar TOKİ tarafından daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Tokat TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projeleri %10 peşinat ve 240 aya (20 yıl) vade ile ödenebiliyor.

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Türkiye
‘Ters baktınız’ deyip 2 kişinin boynuna bıçak dayadı: Tutuklandı
‘Ters baktınız’ deyip 2 kişinin boynuna bıçak dayadı: Tutuklandı
Yasa dışı bahis ağı çökertildi! İngiltere'ye aktarıp aktarıp aklamışlar
Yasa dışı bahis ağı çökertildi! İngiltere'ye aktarıp aktarıp aklamışlar
Mahkeme parfüm fabrikasındaki patlamada kapsamlı inceleme istedi
Mahkeme parfüm fabrikasındaki patlamada kapsamlı inceleme istedi