TIR şoförleri birbirine girdi: Dakikalarca süren sopalı kavga kamerada

Olay, 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan TIR garajında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup şoför arasında sözlü bir tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilim kısa sürede tırmanarak kavgaya dönüştü.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öfkelenen şoförler, birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırmaya başladı. Dakikalarca devam eden arbede, garajdaki diğer şoförlerin araya girerek tarafları ayırmasıyla son buldu. Yaşanan kavga anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şoförlerin birbirlerine acımasızca vurduğu ve çevredeki diğer kişilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.