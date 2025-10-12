Tavanı çöken evde yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu oldu

Tavanı çöken evde yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu oldu
Yayınlanma:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, düğün hazırlığı yapılan tek katlı müstakil evin beton tavanının çökmesi sonucu moloz yığını altında kalıp, hastaneye kaldırılan 6 kişiden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratdede Mahallesi 269 Sokakta Hamit Tan'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Evin tavanı çökünce gördüklerine inanamadı! Arkasına bakmadan çıktıEvin tavanı çökünce gördüklerine inanamadı! Arkasına bakmadan çıktı

Hamit Tan ile yakınları evde düğün hazırlığı yaparken, beton tavan henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ MOLOZ YIĞINI ALTINDA KALDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, moloz yığınları altında kalan 6 kişi kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Tedaviye alınan yaralılardan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tavanı çöken ev ise mühürlendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

