Taciz iddiası ile gözaltına alınan kurye serbest bırakıldı! Kapıda böyle oyalayıp içeri girmeye çalışmıştı

Yayınlanma:
Ankara'nın en merkezi mahallerinden Necatibey'de tek başına kalan bir kadın, gece saatlerinde verdiği yemek siparişini getiren kurye ile korku dolu anlar yaşadı. Kurye, önce nakit için para üstü yok bahanesi ile pos cihazı ödemesi istedi ardından cihaz kapalı deyip kadını kapıda oyaladı. Bu sırada da kurye içeri girmeye çalıştı. Gözaltına alınan kurye, serbest bırakıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi’nde 16 Eylül gecesi saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, M.Ç. adlı kadın yalnız yaşadığı evine restorandan yemek siparişi verdi.

Siparişi kapıda teslim alan M.Ç, kredi kartını almak için içeri yöneldi. Bu sırada 22 yaşındaki kurye E.C.K. açık olan kapıdan ayakkabılarıyla içeriye girdi ve etrafa bakındı.

Durumu fark eden M.Ç, kapıyı eliyle kapatarak kuryeyi dışarı çıkardı.



Ödemeyi tamamlayan kurye evden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.

M.Ç, erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte polise giderek kurye hakkında taciz iddiasıyla şikâyette bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kurye E.C.K, emniyetteki ilk ifadesinde suçlamayı reddetti.



BU BAHANEYE SIĞINDI

E.C.K. yeri, adresi sabit olan sipariş adresindeki kişilerin parayı vermediği durumların olduğunu iddia etti.

E.C.K., “Siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüm, bu tür olayları çok yaşadık, bu yüzden önlem amacıyla içeri girdim” dedi.

Kuryeyi, polis merkezinde teşhis eden M.Ç’nin ifadesi de alındı.

"ÖNCE NAKİT İSTEDİ SONRA POS CİHAZI SONRA CİHAZ KAPALI DEDİ"

Olayla ilgili konuşan Y.G., şunları söyledi:

“Kurye önce nakit paranın üstü olmadığını söylüyor, kart vermesini söylüyor. Kart verdikten sonra da pos cihazının kapalı olduğunu söylüyor. Bu arada da kız arkadaşım kart almaya gittiğinde, içeriye girdiğinde de arkasından gözetleme yapıyor. Gözetleme yaptıktan sonra kız arkadaşım kapıyı kapatıyor. Kapıyı ayağıyla tutuyor. Ayağıyla tuttuktan sonra da tekrar kapıyı açmaya çalışıyor. Ondan sonra da tekrar arkasından sağa sola bakıyor. Ben de kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra da bu olayın ne olduğunu gördük. Ve şikayetçi olduk. Kız arkadaşım durumu fark edince bağırıyor. O da korkuyor kaçıyor. İfademizi verdik, şikayetçiyiz.”

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen kurye E.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

