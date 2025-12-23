Son dakika | Süreç komisyonu yarın toplanacak! Gözler nihai raporda

İmralı süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yarın saat 11.00'de bir araya geleceği öğrenildi. Toplantının ana gündem maddesi, süreçle ilgili hazırlanan ortak rapor olacak. Raporun içeriği, atılacak yeni adımlar için yol haritası niteliği taşıyacak.

BAKANLIKTA KRİTİK ZİRVE: DEM PARTİ HEYETİ TUNÇ İLE GÖRÜŞÜYOR

Komisyon toplantısı öncesinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Adalet Bakanlığı'nda yaşandı. DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek üzere bakanlığa gitti. Süreç için büyük önem taşıyan bu temaslarda, gündemdeki kritik başlıkların ele alındığı belirtiliyor.

ŞAM'A ÜÇLÜ ÇIKARMA VE '10 MART' VURGUSU

Sürecin en hassas ayağını ise Suriye'deki gelişmeler oluşturuyor. SDG'nin "10 Mart Mutabakatı"na uyup uymayacağı konusundaki belirsizlik sürerken, Ankara dün Şam'a bir mesaj verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün Suriye'ye giderek Şam'da temaslarda bulundu.

Tüm gözler şimdi yarınki komisyon toplantısından çıkacak rapora ve sahadaki mutabakat sürecinin nasıl işleyeceğine çevrildi.