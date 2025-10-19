Su kuyusunda genç bir kadının cansız bedeni bulundu

Yayınlanma:
Zonguldak'ın kırsal bölgesinde su kuyusunda genç bir kadının cesedi bulundu. Genç kadının kimliği belirlenemedi, yetkililer genç kadının kim olduğunu araştırıyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir köyde su kuyusunda genç bir kadının cansız bedeni bulundu. Kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Perşembe beldesine bağlı Koramanlar köyü kırsalında bu sabah hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki bir cesedi fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyudan çıkarılan cesedin genç bir kadına ait olduğunu tespit etti.

su-kuyusunda-kadin-cesedi-bulundu-971202-288388.jpg

Kimliği tespit edilemeyen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleriyle kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor.

EYLÜLDE SADECE BASINA YANSIYAN KADIN CİNAYETİ SAYISI 24!

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Eylül’de en az 24 kadını ve dokuz çocuğu öldürdü. Eylül’de en az 39 kadının ve altı çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

