Son dakika | Ümit Özdağ'ın davası ertelendi

Ümit Özdağ İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapıyor.

Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yani benim aramdaki bir dava konusu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de AK Parti’nin il kongresinde bir konuşma yaptı ve bu konuşmada Cumhuriyetimizin kuruluş dönemini, Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemi “tek parti faşizmi” olarak nitelendirdi. Bu dönemde Türk kültürüne ve Türk tarihine ağır darbeler indirildiğinden bahsetti.

Ben de kendisine cevaben, ağır darbelerin kültüre, tarihe ve devlete kendi dönemindeki uygulamalarla olduğunu söyledim ve örneklerini verdim. Vermiş olduğum örneklerden çok daha ağırları, benden önce başka siyasetçiler tarafından ve çok daha ağır ifadelerle dile getirilmişti. Bunlarla ilgili hiçbir dava açıldığını duymadım.

Ama benimle ilgili hakaret davası önce re’sen, İstanbul Başsavcılığı tarafından açıldı. Konuşma Antalya’da olmuş olmasına rağmen, Türkiye Başsavcılığı olmadığına göre İstanbul Başsavcılığı böyle bir soruşturma açamaz esasen. Sonra bugünkü noktaya geldik. Savcı, vermiş olduğu mütalaada cezalandırılmamı istiyor, hakaret iddiasında ısrar ediyor.

Avukatlarım da ben de son savunma için, yazılı savunma için süre istedik. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın birçok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız.

Ama bu bir hukuk süreci değil; bu, “düşman ceza hukuku” ile siyasetin yeniden yapılandırıldığı ve siyasi partilerin baskı altına alınmaya çalışıldığı bir süreç. Hani bir Millî Eğitim Bakanı zamanında şöyle söylemiş: “Okullar olmasaydı, Millî Eğitimi ne kadar iyi yönetirdim.” Sayın Erdoğan da anlaşılan konuya şu şekilde yaklaşıyor: “Siyasi partiler olmasaydı, muhalifler olmasaydı ne kadar iyi bir demokrasi olurdu.”

Kendisi her şeyi söylemekte özgür, en ağır ithamlarda bulunmakta serbest; ama muhalefetin kendisini eleştirmesi yasak kabul ediliyor.

Bu demokrasi değildir. Bu hukuk devleti de değildir.

Ancak şunu da söylemiyorum: "Hukuk bitmiştir, hiçbir umudumuz kalmamıştır." Hayır. Türkiye'de hukuk sistemi ağır baskı altındadır. Düşman ceza hukukunu büyük bir şiddetle uygulayan hukukçular olduğu gibi, anayasaya ve hukukun temel ilkelerine sadık olan birçok savcımız ve hakimimiz de vardır. Onların yüzü suyu hürmetine zaten bugün Türkiye'de hukuktan geriye kalan ne varsa, onla toplum bir ölçüde tatmin oluyor. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz.

Anayasa'nın 10. maddesinin, yani yasalar önünde herkesin, bütün yurttaşların gerçek eşitliğini talep ediyoruz. Biz, muhalefete mensup olan insanlar, seçmenler, bu ülkenin 2. sınıf vatandaşları, zencileri değiliz. 1950'li, 40'lı, 60'lı yıllarda Amerika'nın güney eyaletlerinde yaşayan zencilere beyaz ırkçıların uyguladığına benzer bir hukuk anlayışının bize uygulanmasını reddediyoruz. Bunun milli birliğimizi sabote eden, devletin altını oyan bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı devlet dinsiz devlettir. Laiklik dinsizlik değildir. Ama adaletin olmaması bir devlette, o devleti dinsiz devlet yapar. Biz tekrar adaletin olduğu bir ülkenin mücadelesini vereceğiz ve veriyoruz.