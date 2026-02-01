Son dakika | Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişiminde bulunan iki kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik EYP’li saldırı girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli iki kişi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yerleşkesinin vatandaş girişi tarafındaki yola el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcının infilak etmesinin ardından şüpheliler, çevredeki ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde, patlamanın herhangi bir can kaybına veya mal kaybına yol açmadığı, binada bir hasar oluşmadığı tespit edildi.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİNDEN GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA

Saldırı girişiminin hemen ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameraları ve saha çalışmaları neticesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, güvenlik birimleri saldırının failerini belirlemek için teknik çalışmalarını derinleştirdi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, güvenlik birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi hakkında tutuklama kararı verilirken, bir şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Emniyet birimleri, bölgedeki huzur ve güven ortamının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

