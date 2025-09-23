Son dakika | Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini belirterek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan programın sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum.

Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."