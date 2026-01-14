Son Dakika | ABB konser davasında tahliye edilen 3 isim hakkında yakalama kararı

Son Dakika | ABB konser davasında tahliye edilen 3 isim hakkında yakalama kararı
Yayınlanma:
Son Dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin 14 kişi hakkında açılan "konser davası"nda tahliye edilen 3 isim hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konser organizasyonlarına yönelik harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın 8 Ocak tarihli duruşmasında tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararıABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar hakkında tahliye kararı

SAVCILIK TAHLİYELERE İTİRAZ ETMİŞTİ

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 5 isim hakkında verdiği tahliye kararının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyelere itiraz etmişti.

3 İSİM HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İtirazı değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklanmasına karar vererek, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
CHP'li il başkanı duyurdu: Amatör sporcuları bilgileri dışında AKP'ye üye yapmışlar
CHP'li il başkanı duyurdu: Amatör sporcuları bilgileri dışında AKP'ye üye yapmışlar
Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı
Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı