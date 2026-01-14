Son Dakika | ABB konser davasında tahliye edilen 3 isim hakkında yakalama kararı
Son Dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin 14 kişi hakkında açılan "konser davası"nda tahliye edilen 3 isim hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konser organizasyonlarına yönelik harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın 8 Ocak tarihli duruşmasında tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verilmişti.
SAVCILIK TAHLİYELERE İTİRAZ ETMİŞTİ
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 5 isim hakkında verdiği tahliye kararının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyelere itiraz etmişti.
3 İSİM HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
İtirazı değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklanmasına karar vererek, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
