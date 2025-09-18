Son dakika | 51 IŞİD şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede IŞİD'e üye olan, terör örgütü ile iltisaklı yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yapan 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Yerlikaya operasyonları yürüten birimlere teşekkürlerini iletirken terörle mücadelenin de sadece saha operasyonları ile sınırlı olmadığını; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayandığını ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...