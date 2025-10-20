Sokakta yaşayan evsiz ölü bulundu
Olay, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi’nde meydana geldi. Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler ekiplere haber verdi.
SOKAKTA YAŞADIĞI ÇADIRDA ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçbağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
DİLENCİLİK SUÇUNDAN PARA CEZASI KESİLMİŞ
Öte yandan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi. Tunçbağ'ın ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor.