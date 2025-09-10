Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! 2 can gitti...

Muş’un Bulanık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 61 yaşındaki Derar Koca, 47 yaşındaki Şeref Arslan hayatını kaybetti.

Öğleden sonra Bulanık ilçe merkezinde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Derar Koca ve Şeref Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirledi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.