Şimşirgil, Sumud Filosu'ndaki kadınları hedef aldı: "Erkeklerle yata kalka..."

Yayınlanma:
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, İsrail’in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na katılan kadın aktivistlerleri çirkin sözlerle hedef aldı. Şimşirgil, "Orada erkeklerle yata kalka, yata kalka, o fotoğraflarına kusura bakma ya, hangi cihattan bahsediyorsun?" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Sumudr Filosu'nda yer alan aktivistler Bekir Develi ve Ayçin Kantoğlu’nu hedef aldı.

Şimşirgil, “O Kantoğlu denen kadın konuşuyor" ifadelerini kullandığı videoda tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

"İslam diyor, havaya kalktı doğudan’ diyor. E homo sapiens mi ne o? Yeni bir Adem gelecek diyor. Şimdi evrimden yeni bir Adem mi bekleyeceğiz biz? Bekir Develi de gülüyor.

Orada erkeklerle yata kalka, yata kalka, o fotoğraflarına kusura bakma ya, hangi cihattan bahsediyorsun? İşinde dini şeylerin içini boşaltmamak lazım.”

KANTOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

“Devlet yapar cihadı” ifadeleriyle Gazze’ye insani yardım götüren sivil gönüllüleri daha önce de hedef alan Şimşirgil'e Ayçin Kantoğlu'ndan sert bir yanıt geldi.

"EN SON NAMUSUM KALMIŞTI LAF EDİLMEDİK"

Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu ise Şimşirgil’in ifadelerine sosyal medya X platformu üzerinden yanıt verdi. Kantoğlu şunları kaydetti:

“En son namusum kalmıştı laf edilmedik. Ahmet Şimşirgil bir insan, bir anne ve bu vatanın bir evladı olarak üstlendiğim mesuliyetin üzerine ‘erkeklerle yata kalka’ diyecek kadar aşağılık bir Sumud fantazisi kusmuş. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

