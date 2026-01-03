Sıfırın altında 39,7 derece! Türkiye'nin en soğuk ilçesinde hayat durma noktasına geldi

Ardahan’ın Göle ilçesi, gece saatlerinde sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti. Dondurucu soğuklar nedeniyle ilçede hayat adeta durma noktasına geldi.

Aşırı soğuk hava, günlük yaşamın yanı sıra altyapı ve belediye hizmetlerini de olumsuz etkiledi. Bazı araçlar ve iş makineleri donarak çalışamaz hale gelirken, su şebekelerinde arızalar meydana geldi. Soğuk havada görev yapan ekiplerin çalışmalarda büyük zorluk yaşadığı belirtildi.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hava sıcaklığının rekor seviyelere gerilediğini söyledi. Soğukların çalışmaları ciddi şekilde sınırlandırdığını ifade eden Budak, şu değerlendirmede bulundu:

"Soğuk havanın olumsuz çok etkisi oldu. Yani araç gereçlerimiz hep yollarda mahsur kaldı. Şu anda araçlarımızı çalıştıramıyoruz. Donmuş vaziyetteler. Kar kaldırma çalışmalarını yapıyoruz ama iş makinelerimizin hepsi sıkıntılı. Zorlanıyoruz, hem yakıt konusu hem de araç gereç ve çalışan kardeşlerimiz açısından çok zorluk çekiyoruz. Böyle bir kış görmedim."

Budak, Göleli hayırseverlerden, özellikle iş insanları ve devletin yetkili organlarından desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, çok eski olan iş makinelerinin yenilenmesi talebinde bulundu.

Budak, su şebekesinde de arızaların baş gösterdiğini anlatarak, "Şebekemizin Esenboğaz tarafında, yani kaynaktan bir sıkıntımız var. Ekip gönderdik. Bu da donmadan dolayıdır. Suda sıkıntılar başladı. Yani asıl kaynaktan donma olayı oluşunca şebekemizde bir ufak düşüş oldu." diye konuştu.