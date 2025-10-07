Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Yayınlanma:
İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki bir hafif ticari araç, motor kısmından alev alarak kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Sürücünün durumu zamanında fark etmesi olası bir faciayı önlerken, yangın nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ulaştırma Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 TA 197 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak kendini dışarı attı.

CADDE KAPATILDI

Sürücü, durumu derhal polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı ve söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için caddeyi kısa süreliğine araç ve yaya trafiğine kapattı.

istanbul-bayrampasada-hafif-ticari-ar-952387-282737.jpg

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, motor kısmını tamamen saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın, aracın diğer bölümlerine yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

istanbul-bayrampasada-hafif-ticari-ar-952383-282737.jpg

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, alevlerin etkisiyle hafif ticari aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Yangının tamamen söndürülmesi ve yanan aracın güvenli bir alana çekilmesinin ardından, tedbir amacıyla kapatılan cadde yeniden trafiğe açılarak ulaşım normale döndü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti