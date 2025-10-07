Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ulaştırma Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 TA 197 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı hemen durdurarak kendini dışarı attı.

CADDE KAPATILDI

Sürücü, durumu derhal polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı ve söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için caddeyi kısa süreliğine araç ve yaya trafiğine kapattı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, motor kısmını tamamen saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın, aracın diğer bölümlerine yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, alevlerin etkisiyle hafif ticari aracın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Yangının tamamen söndürülmesi ve yanan aracın güvenli bir alana çekilmesinin ardından, tedbir amacıyla kapatılan cadde yeniden trafiğe açılarak ulaşım normale döndü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.