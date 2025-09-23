Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ismi parka verildi

İstanbul'da 23 Eylül 2024'te hırsızlık şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı kentte yaşatılacak.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın adı spor salonuna verildi

Şeyda Yılmaz'ın şehadetinin birinci yıl dönümünde ismi, kentte Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan parka verildi. Eğriköprü Mahallesi'nde 13 bin metrekare alana yapılan ve içerisinde spor alanları, çocuk oyun parkları ve oturma alanlarının bulunduğu, 150 adet ağacın dikildiği parkın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Şeyda Yılmaz'ın anne- babası Mehmet- Nurgül Yağlı çifti ile protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Şeyda Yılmaz'ın özgeçmişinin okunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi.

"ŞEHİTLERİMİZ BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK KAHRAMANI"

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Kahraman şehidimiz Şeyda Yılmaz'ın ismini taşıyacak olan bu parkın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Hiç şüphesiz ki hepimizin kalbinde derin izler bırakan şehitlerimiz bu toprakların en büyük kahramanlarıdır. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların isimlerini unutturmamak bizler için bir görev değil kutsal bir borçtur. Burada oynayan her çocuk yürüyüş yapan her anne- baba soluklanan her hemşerimiz kahraman şehidimiz Şeyda Yılmaz'ın adını anacak, onun yüce hatırasını kalplerinde hissedeceklerdir" dedi.

"BİR VEFA ORTAYA KOYUYORUZ"

Belediye Başkanı Adem Uzun ise "Bir yıl önce gerçekten çok büyük bir acı yaşadık. O acı halen içimizde devam ediyor. O zamanlar ailesine şehidimizin ismini yaşatacağımızı söylemiştik. Şehrimizin en güzel lokasyonlarından birinde Şeyda kardeşimizin ismini burada yaşatacağız" diye konuştu.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın ablası Fatma Ay ise konuşmasında, kardeşinin isminin parkta yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılanlar Şehit Şeyda Yılmaz Parkı'nı gezdi. Daha sonra şehit polis Şeyda Yılmaz'ın bilgilerinin bulunduğu pano önünde ailesi ile birlikte kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi