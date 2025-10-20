Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Bu kapsamında İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, şüphelilerin araç ve adreslerinde yaptıkları aramalarda, 2 bin 95 sentetik uyuşturucu hap, 328 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi ve 165 tabanca fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)