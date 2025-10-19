Samsun'da TIR operasyonu: 153 binden fazla sentetik hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bir istihbarat alarak harekete geçti. Alınan bilginin ardından şüphelileri ve sevkiyat güzergahını belirlemek amacıyla titiz bir teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı.

TIR'DA YÜZ BİNLERCE HAP BULUNDU

Yürütülen takip çalışmaları sonucunda, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen TIR, İlkadım ilçesinde durduruldu. Narkotik ekipleri tarafından araçta yapılan detaylı aramada, zulalanmış halde 153 bin 615 adet sentetik hap ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonu derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen F.U. (53), D.Ç. (36), O.K. (20) ve T.K. (21) isimli dört şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.