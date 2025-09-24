Samsun'da kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisini çekti

Samsun'da kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisini çekti
Yayınlanma:
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Denizevleri Mahallesi'nde yeni kurulan bir baz istasyonu, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Mahalle sakinleri, istasyonun çocuk parkı ile yaşam alanlarına çok yakın bir noktada kurulduğunu ileri sürerek, yerinin değiştirilmesini talep etti.

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil kesimine sabah saatlerinde kurulumu tamamlanan baz istasyonu, konutlara, yürüyüş yollarına ve bir çocuk parkına olan yakınlığı nedeniyle mahallede endişeye yol açtı. Mahalle sakinleri, baz istasyonlarına karşı olmadıklarını ancak seçilen yerin uygun olmadığını dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle sakini Fatih Kesim, kurulum işlemiyle ilgili olarak mahalle halkının önceden bilgilendirilmediğini savundu. Kesim, "Kamu yararı hiçbir zaman insan sağlığının önüne geçemez. İnsan sağlığını tehdit eden ve bizleri radyasyon ışınlarına maruz bırakan baz istasyonunu istemiyoruz. Kaldırılmasını Büyükşehir Belediyesi’nden talep ediyoruz. Yanlış bir yer seçimi yapılmıştır, insan sağlığına zarar vermektedir" diye konuştu.

"DAHA ETİK BİR KONUMA KURULMASINI İSTİYORUZ"

Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit ise tepkilerinin baz istasyonunun kendisine değil, kurulduğu yere yönelik olduğunu vurguladı. Muhtar Yiğit, şunları kaydetti:

"Bizim baz istasyonunun kurulmasına olan tepkimiz yasal olmayan bir yerde olmasıdır. Yasal olan, düzgün bir yere kurulmasını bizler de isteriz. Burada ikamet alanlarına çok yakın bir yer olduğu için halkın sağlığı tehlikededir. Çocuk parkının ve vatandaşın yürüyüş yaptığı yere kurulmasını istemiyoruz. Biz baz istasyonunun kurulmasına karşı değiliz, daha etik bir konuma kurulmasını istiyoruz."

Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Türkiye
TBMM'de yemek ücretlerine zam: Milletvekilleri bu fiyatlarla nasıl yemek yiyecek!
TBMM'de yemek ücretlerine zam: Milletvekilleri bu fiyatlarla nasıl yemek yiyecek!
Nevşehir'de okulda facia: Nefes borusuna kek kaçan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Nevşehir'de okulda facia: Nefes borusuna kek kaçan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Son dakika | Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı
Son dakika | Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı