Samsun'da kurulan baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisini çekti

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil kesimine sabah saatlerinde kurulumu tamamlanan baz istasyonu, konutlara, yürüyüş yollarına ve bir çocuk parkına olan yakınlığı nedeniyle mahallede endişeye yol açtı. Mahalle sakinleri, baz istasyonlarına karşı olmadıklarını ancak seçilen yerin uygun olmadığını dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle sakini Fatih Kesim, kurulum işlemiyle ilgili olarak mahalle halkının önceden bilgilendirilmediğini savundu. Kesim, "Kamu yararı hiçbir zaman insan sağlığının önüne geçemez. İnsan sağlığını tehdit eden ve bizleri radyasyon ışınlarına maruz bırakan baz istasyonunu istemiyoruz. Kaldırılmasını Büyükşehir Belediyesi’nden talep ediyoruz. Yanlış bir yer seçimi yapılmıştır, insan sağlığına zarar vermektedir" diye konuştu.

"DAHA ETİK BİR KONUMA KURULMASINI İSTİYORUZ"

Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit ise tepkilerinin baz istasyonunun kendisine değil, kurulduğu yere yönelik olduğunu vurguladı. Muhtar Yiğit, şunları kaydetti:

"Bizim baz istasyonunun kurulmasına olan tepkimiz yasal olmayan bir yerde olmasıdır. Yasal olan, düzgün bir yere kurulmasını bizler de isteriz. Burada ikamet alanlarına çok yakın bir yer olduğu için halkın sağlığı tehlikededir. Çocuk parkının ve vatandaşın yürüyüş yaptığı yere kurulmasını istemiyoruz. Biz baz istasyonunun kurulmasına karşı değiliz, daha etik bir konuma kurulmasını istiyoruz."