Samsun’da 'Arabasız Gün' etkinliği düzenlendi

Yayınlanma:
Samsun’da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün Etkinliği” düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Samsun’da “Arabasız Gün Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı çerçevesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünden başlayan etkinlikte, vatandaşlar bisikletleriyle Çobanlı İskele Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Gün boyu meydanda çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

samsun-1.jpg

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın dünyanın dört bir yanında kutlandığını belirterek, Samsun’un da büyük bir katılımla bu etkinliğe destek verdiğini söyledi.

Mermutlu, Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir ulaşım yatırımlarına dikkat çekerek şunları kaydetti:
“Bugün, bisiklet kullanımını teşvik eden ve engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarıyla dolu bir gün oldu. Sabah görme engelli vatandaşlarımızla bir deneyim turu düzenledik. Ayrıca engelli bireylerle akıllı duraklarımızdan otobüse binip yolculuk yaparak onların deneyimlerini dinledik. Çünkü Avrupa Hareketlilik Haftası, ‘Herkes için hareketlilik’ mottosuyla gerçekleştiriliyor. Biz de erişilebilir bir şehir ulaşım altyapısı kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

samsun-2.jpg

Etkinlik kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu 250 elektrikli bisiklet de vatandaşların kullanımına açıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Türkiye
Fatih Erbakan: Acilen erken seçim gerekiyor
Fatih Erbakan: Acilen erken seçim gerekiyor
Konya'daki orman yangını korkuttu
Konya'daki orman yangını korkuttu
Gaziantep'te su krizi kapıda!
Gaziantep'te su krizi kapıda!