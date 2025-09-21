Samsun’da 'Arabasız Gün' etkinliği düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Samsun’da “Arabasız Gün Etkinliği” gerçekleştirildi. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı çerçevesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünden başlayan etkinlikte, vatandaşlar bisikletleriyle Çobanlı İskele Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Gün boyu meydanda çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın dünyanın dört bir yanında kutlandığını belirterek, Samsun’un da büyük bir katılımla bu etkinliğe destek verdiğini söyledi.

Mermutlu, Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir ulaşım yatırımlarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bugün, bisiklet kullanımını teşvik eden ve engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarıyla dolu bir gün oldu. Sabah görme engelli vatandaşlarımızla bir deneyim turu düzenledik. Ayrıca engelli bireylerle akıllı duraklarımızdan otobüse binip yolculuk yaparak onların deneyimlerini dinledik. Çünkü Avrupa Hareketlilik Haftası, ‘Herkes için hareketlilik’ mottosuyla gerçekleştiriliyor. Biz de erişilebilir bir şehir ulaşım altyapısı kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Etkinlik kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu 250 elektrikli bisiklet de vatandaşların kullanımına açıldı.