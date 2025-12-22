Sahte fatura soruşturmasında 21 tutuklama

Sahte fatura soruşturmasında 21 tutuklama
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali müşavirlere yönelik 'sahte fatura' soruşturmasında Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 32 kişiden 21'i hakkında tutuklama, 11'i hakkında da adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mali müşavirlere yönelik yürütülen “sahte fatura” soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 32 şüpheliden 21’i tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başsavcılık, daha önce yaptığı açıklamada şirketler üzerinden hayali ticaret yapıldığı gerekçesiyle aralarında 26 mali müşavirin de bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 2020-2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden KDV dahil yaklaşık 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edilmişti.

70 MİLYONLUK ZARAR

Açıklamada, şüphelilerin komisyon karşılığında şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu faturaların yasal defterlere gider olarak kaydedildiği ve haksız KDV iadesi alınarak devletin yalnızca tespit edilebilen şirketler üzerinden yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarara uğratıldığı belirtilmişti.

ARALARINDA YEMİNLİ MÜŞAVİR DE VARDI

Soruşturma kapsamında elde edilen suç gelirlerinin sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek yeniden sisteme sokulduğu, bu yolla gelirlerin aklanmaya çalışıldığı da kaydedilmişti. Aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile bazı şirket yöneticilerinin bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulanmıştı.

Son olarak Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 32 şüpheli hakkında verilen kararlarla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21’e yükseldi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

