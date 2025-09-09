Sahne şovlarına soruşturma açılmıştı: Adli kontrol verilen Manifest'ten ilk açıklama

Son dönemin popüler müzik gurubu Manifest'in 6 kadın üyesi hakkında Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konser nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Polis eşliğinde bugün adliyeye getirilen grup üyeleri adli kontrol uygulandı. Karar sonrası açıklama yapan 6 kadın üye haklarındaki işlem nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir." dedi.

SAHNE ŞOVLARI DERT OLMUŞTU

6 kadının oluşturduğu, son dönemin popüler müzik grubu Manifest, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Bugün savcılığın talimatıyla polis eşliğinde adliyeye getirilen grup üyeleri, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Manifest grubu üyeleri (Sueda Uluca, Esin Bahat, Zeynep Oktay, Hilal Yelekçi, Mina Solak, Lidya Pınar), çıkarıldıkları mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Ceylan Sever'in aktardığına göre, grup üyeleri dışında bir de sahnede dans eden bir kadın, polis tarafından tespit edilerek gruba açılan soruşturmaya dahil edildi. Grup üyeleriyle birlikte polis eşliğinde adliyeye getirilen kadın da aynı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİFEST'TEN İLK AÇIKLAMA

18 yaş sınır olan konserde sergiledikleri sahne şovu nedeniyle haklarında işlem başlatılan Manifest grubunun 6 kadın üyesi adli kontrol kararı sonrası açıklama yaptı.

"Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz." denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.

Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir.

Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz. Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz. Sizi seviyoruz, Manifest."