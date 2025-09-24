Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hostesler, acil müşahede salonlarında yatan hasta ve yakınlarına Cuma namazı sonrası dualattırdıklarını öne sürdükleri kekleri dağıttı.

Hastaların tedavi gördüğü perdeli/ayrılmış kabinlere izinsiz şekilde giren personelin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Yaşanan duruma Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur tepki gösterdi.

"SAĞLIK KURUMLARI HURAFELERİN DEĞİL BİLİMİN YERİDİR"

Hastanede 'okunmuş kek' dağıtılmasının sağlık hizmetlerini 'hurafelere teslim etmek' olarak değerlendiren Uğur, "Sağlık kurumları; dualı keklerin, muskaların, hurafelerin değil, çağdaş bilimin, aklın ve modern tıbbın uygulanacağı yerlerdir"

"GERİCİ UYGULAMA BİLİME İHANETTİR"

Hastaların tedavi aldığı ortamda, olası sağlık riskleri göz ardı edilerek yapılan bu gerici uygulama; laikliğe aykırıdır, bilime ihanettir, Cumhuriyet değerlerine meydan okumaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bizlere aklın ve bilimin yolunu emanet etti. Biz bu emaneti 'okunmuş kek' gibi ucube uygulamalara kurban ettirmeyeceğiz.

"GERİCİ ZİHNİYETE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Genel Sağlık-İş olarak bu rezaleti en sert şekilde kınıyoruz. Bu gerici zihniyete asla boyun eğmeyeceğiz. Laik, bilimsel ve çağdaş sağlık sistemini savunmaya, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.