Sağlık Bakanlığı logolu çarşaflar pazarda satıldı

Antalya'nın merkez ilçesinde kurulan Çarşamba Pazarı’nda, üzerinde Sağlık Bakanlığı logosu bulunan çarşafların satışa sunulduğu ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kamuoyunda tepkiler yükseldi.

"SKANDAL GÖRÜNTÜLER"

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, ellerine ulaşan görüntüleri değerlendirerek, olayın derhal araştırılması gerektiğini söyledi. Dr. Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Bu skandal görüntüler, kamu malının nasıl ve kimlerin eline geçtiği konusunda büyük bir soru işareti yaratmıştır. Bu çarşaflar satıcıların eline hangi yollarla geçmiştir? Eğer ortada bir hırsızlık söz konusuysa, vakit kaybetmeden adli işlem başlatılmalıdır. Eğer hırsızlık yoksa, bu malzemeleri kim ya da kimler bu kişilere vermiştir?”

"KAMU KAYNAKLARININ YAĞMALANMASI..."

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Olayın sadece maddi zarar değil, kamu güveni açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Uğur, şöyle devam etti:

“Her iki durumda da olay hem kamu kaynaklarının yağmalanması hem de devletin itibarının zedelenmesi anlamına gelmektedir. Genel Sağlık-İş olarak Sağlık Bakanlığının bu olayı aydınlatmasını bekliyoruz!”

YANIT VERMEDİLER

Konuya ilişkin Birgün Gazetesi'nin ulaştığı Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise sorulara yanıt vermedi.