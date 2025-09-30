Sağlık Bakanlığı logolu çarşaflar pazarda satıldı

Sağlık Bakanlığı logolu çarşaflar pazarda satıldı
Yayınlanma:
Antalya'da pazarda Sağlık Bakanlığı logolu çarşaflar satıldı. Genel Sağlık-İş Sendikası, "Eğer hırsızlık varsa adli işlem başlatılmalı" diyerek soruşturma çağrısı yaptı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Antalya'nın merkez ilçesinde kurulan Çarşamba Pazarı’nda, üzerinde Sağlık Bakanlığı logosu bulunan çarşafların satışa sunulduğu ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kamuoyunda tepkiler yükseldi.

"SKANDAL GÖRÜNTÜLER"

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, ellerine ulaşan görüntüleri değerlendirerek, olayın derhal araştırılması gerektiğini söyledi. Dr. Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Bu skandal görüntüler, kamu malının nasıl ve kimlerin eline geçtiği konusunda büyük bir soru işareti yaratmıştır. Bu çarşaflar satıcıların eline hangi yollarla geçmiştir? Eğer ortada bir hırsızlık söz konusuysa, vakit kaybetmeden adli işlem başlatılmalıdır. Eğer hırsızlık yoksa, bu malzemeleri kim ya da kimler bu kişilere vermiştir?”

"KAMU KAYNAKLARININ YAĞMALANMASI..."

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Olayın sadece maddi zarar değil, kamu güveni açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Uğur, şöyle devam etti:

“Her iki durumda da olay hem kamu kaynaklarının yağmalanması hem de devletin itibarının zedelenmesi anlamına gelmektedir. Genel Sağlık-İş olarak Sağlık Bakanlığının bu olayı aydınlatmasını bekliyoruz!”

YANIT VERMEDİLER

Konuya ilişkin Birgün Gazetesi'nin ulaştığı Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise sorulara yanıt vermedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü
Gazeteci Elif Akgül'ün davasında ilk duruşma görüldü
Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!
Meteoroloji uzmanı "Umarım bu kez tutmaz ama" dedi: İlçe ilçe sayarak kapıdaki felaketi açıkladı!
Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor
Çalınan telefonu başına 650 bin liralık dert açtı! Emekli maaşıyla hırsızların borcunu ödüyor