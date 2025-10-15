Sağlık astsubayı, emekli astsubayı öldürdü!

Sağlık astsubayı, emekli astsubayı öldürdü!
Yayınlanma:
Çanakkale’de emekli astsubay G.Y., kavga ettiği sağlık astsubayı C.B. tarafından tabancayla sırtından vurularak öldürüldü.

Çanakkale’de sağlık astsubayı C.B., kavga ettiği emekli astsubay G.Y.'i, tabancayla sırtından vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde yaşandı.

canakkalede-saglik-astsubayi-tartisti-963576-286131.jpg

TABANCAYLA SIRTINDAN VURDU

Daha öncesinden aralarında husumet olduğu belirtilen sağlık astsubayı C.B. ile emekli astsubay G.Y. apartmanın önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Hatay'da korkunç görüntü: Astsubay ve kız arkadaşının sahilde cesedi bulunduHatay'da korkunç görüntü: Astsubay ve kız arkadaşının sahilde cesedi bulundu

Tartışmanın kısa sürede şiddetlenmesi üzerine C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'ye sırtından ateş etti.

Olayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

canakkalede-saglik-astsubayi-tartisti-963577-286131.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptıkları ilk kontrolde G.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Şüpheli C.B. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Halk Tv Muhabiri Umut Taştan'a tehdit
Halk Tv Muhabiri Umut Taştan'a tehdit
Afyon'da feci kaza! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerinde can verdi
Afyon'da feci kaza! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerinde can verdi