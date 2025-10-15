Sağlık astsubayı, emekli astsubayı öldürdü!

Çanakkale’de sağlık astsubayı C.B., kavga ettiği emekli astsubay G.Y.'i, tabancayla sırtından vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde yaşandı.

TABANCAYLA SIRTINDAN VURDU

Daha öncesinden aralarında husumet olduğu belirtilen sağlık astsubayı C.B. ile emekli astsubay G.Y. apartmanın önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede şiddetlenmesi üzerine C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'ye sırtından ateş etti.

Olayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptıkları ilk kontrolde G.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Şüpheli C.B. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.