Rus çocuklar Alanya'da mahsur kaldı

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kayalık bir alanda mahsur kalan iki Rus uyruklu çocuk, ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Olay, Bademağacı Mahallesi'nde bulunan Karadelik Mağarası yakınlarında gerçekleşti.

Rusya uyruklu 15 yaşındaki E.F. ve 14 yaşındaki R.P. isimli çocuklar, Alanya'da henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düşerek sarp kayalık alanda mahsur kaldı. Saat 19.00 sularında meydana gelen olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçildi.

ekran-goruntusu-2025-10-05-123209.png

ÇOK SAYIDA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Koordineli şekilde çalışan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen çocuklara ulaşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ekran-goruntusu-2025-10-05-123152.png

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İlk sağlık müdahaleleri olay yerinde yapılan E.F. ve R.P., ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

