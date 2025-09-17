PTT-SEN'den kamuoyuna ve çalışanlarına duyuru

PTT-SEN yaptığı açıklamayla, PTT Yönetim Kurulu ve Ulaştırma Bakanlığı'nın dönüşüm süreciyle ilgili 15 gün içinde açıklama yapmasını istedi. Açıklamada, "Açıklama yapmazsa, ülke genelinde üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı tüm çalışanlara ve kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

PTT-SEN "Kamuoyuna ve PTT çalışanlarına" isimli bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, PTT'de dönüşüm sürecine ilişkin PTT Yönetim Kurulu ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 gün içerisinde net, açık ve çalışanlarca kabul görecek bir açıklama bekledikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Açıklama yapmazsa, ülke genelinde üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı tüm çalışanlara ve kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadeleri kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"2025 Mart ayı itibariyle başlatılan PTT dönüşüm süreci, ne çalışanlara ne de kamuoyuna açıklama yapılmadan, kapalı kapılar ardında yürütülmektedir.

Bu yıl için 4,5 milyar TL'nin üzerinde zarar öngörülürken, zararın kaynağı çalışanlarmış gibi gösterilerek; kurumda 399 sayılı KHK ile görev yapan yaklaşık 10 bin memurun havuza alınarak başka kurumlara gönderilmesi, 2 bine yakın şubenin kapatılması, en önemlisi ise kargo hizmetlerinde "esnaf kurye" modeline geçilerek fiili özelleştirmenin dayatılması planlanmaktadır.

Bizler açıkça söylüyoruz: PTT çalışanları emir kulu değildir! Tepeden inme, izahsız ve keyfi dönüşüm politikalarını kabul etmiyoruz!
Esnaf kurye modeli, İşçi-işveren ilişkisini ortadan kaldıran, güvencesizliği derinleştiren, taşeronlaşmayı yeniden dayatan bir çalışma biçimidir ve çalışanlarca reddedilmektedir.

Bugün il il, merkez merkez aktardığımız tüm geri dönüşler, sendikamızın haklı kaygılarını pekiştirmiştir. Arkadaşlarımızı oyalayan, hayal satan geçiştirici açıklamaları kabul etmiyoruz.

Buradan bir kez daha uyarıyoruz:

PTT Yönetim Kurulu ve Ulaştırma Bakanlığı, dönüşüm süreciyle ilgili 15 gün içerisinde net, açık ve çalışanlarca kabul görecek bir açıklama yapmadığı takdirde, ülke genelinde üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı tüm çalışanlara ve kamuoyuna ilan ediyoruz.
Çünkü biz biliyoruz ki;PTT'nin zararının sebebi çalışanlar değil, yönetimsizliktir.Kurumun atıl hale gelmesinin sebebi, yanlış politikalar ve liyakatsiz yönetimdir.

Biz, statü farklarını ortadan kaldırılmasını, güvenceli çalışma hakkını ve taşeronlaşmanın son bulmasını istiyoruz.

Ve son sözümüz şudur:

15 gün içinde kabul gören bir açıklama yapılmadığı takdirde, ülke genelinde emeğimiz ve üretim gücümüzle karşınızda olacağız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

