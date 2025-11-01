Polisten kaçarken apartman boşluğuna atladı!

Bilecik'te polisten kaçan bir şüpheli havalandırma boşluğuna atladı. Burada sıkışan şüpheliyi itfaiye kurtardı. Şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik’te ilginç bir kovalamaca meydana geldi. Polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli bir binanın havalandırma boşluğundan kendini bıraktı.

Olay, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde uygulama yapıldığı sırada polisi fark eden şüpheli Ç.O. birden kaçmaya başladı.

Polisten kaçan şüpheli bir süre sonra beş katlı bir apartmana girdi. Saklanmak için binanın apartman boşluğuna atladı ancak burada sıkıştı.

İTFAİYE URGAN YARDIMIYLA ÇIKARDI

Şüphelinin sıkıştığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden urgan ile çıkarıldı. Bu sırada olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı şüpheliyi ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

