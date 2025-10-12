Polis şüphelenerek durdurdu! Çantasından bakın ne çıktı
Yayınlanma:
Adana’da, devriye görevindeki polis ekipleri, sokakta Faruk İ. isimli bir kişiden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan Faruk İ. isimli kişinin çantasından 5 adet ruhsatsız tabanca çıktı.
Adana’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’ye bağlı motorize yunus ekipleri, kentin Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi’nde devriye görevinde bulundukları sırada bir kişiden şüphelendi.
ÜST ARAMASI YAPILDI!
Faruk İ. isimli şüpheliyi durduran polis ekipleri, şahsın üzerinde ve çantasında arama yaptı.
ÇANTASINDAN 5 ADET RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI!
Polis ekipleri tarafından Faruk İ.’ye yapılan üst aramasında, şahsın sırt çantasına gizlediği 5 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancalara polis ekipleri tarafından el konulurken bunun üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan Faruk İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliye önünde silahlarla yakalandılar
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ !
Adliyeye sevk edilen Faruk İ. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Kaynak:DHA