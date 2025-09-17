Pazar yerinde çıkan kavga cinayetle bitti

Olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim A. ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda İbrahim A. ve Bahattin K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan İbrahim A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bahattin K.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın şüphelileri Emre E. ve Oğuzhan Ş.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.