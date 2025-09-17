Pazar yerinde çıkan kavga cinayetle bitti

Pazar yerinde çıkan kavga cinayetle bitti
Yayınlanma:
Karabük'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim A. ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda İbrahim A. ve Bahattin K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan İbrahim A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bahattin K.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın şüphelileri Emre E. ve Oğuzhan Ş.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Türkiye
Yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Emin oldum: CHP iktidara yürüyor
Emin oldum: CHP iktidara yürüyor
Uzmandan ağır okul çantalarına karşı uyarı: omurga sağlığını tehdit ediyor
Uzmandan ağır okul çantalarına karşı uyarı: omurga sağlığını tehdit ediyor