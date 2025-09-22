Patlayan lastik faciaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı

Gaziantep'te lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan minibüs takla atıp devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

PATLAYAN LASTİK FACİAYA YOL AÇTI

Akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda ilerleyen Hasan Abu Ali yönetimindeki minibüs, Akçakent Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, taklalar atıp devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Curiye El Uglan (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.