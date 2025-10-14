Park halindeki araç alev alev yandı: O anlar kamerada
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halinde alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'da park halindeki araç alev topuna döndü. Çevreden geçen yurttaşlar, alev alev yanan hafif ticari aracı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi’nde meydana geldi.
YANAN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Plakası öğrenilemeyen park halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.