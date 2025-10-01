Pandeminin akıllara kazınan doktoru Karadenizlileri uyardı: Sinsi tehlikeyi açıkladı

Pandeminin akıllara kazınan doktoru Karadenizlileri uyardı: Sinsi tehlikeyi açıkladı
Yayınlanma:
Covid-19 virüsüne karşı vatandaşlara yaptığı açıklamalarla pandeminin akıllara kazınan doktoru Karadenizlileri uyardı. GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü nemli havada yanlış ot saklama alışkanlıklarının yarattığı sinsi tehlikeyi açıkladı.

Zorlu doğa koşulları nedeni ile tarım ve hayvancılığın bölgeye has tekniklerle yapıldığı Karadeniz, 'çiftçi akciğeri' hastalığı tehlikesi ile karşı karşıya. Sinsi hastalığın Türkiye'de en sık Doğu Karadeniz'de görüldüğüne dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşları tehlikeye karşı uyardı.

Bölgenin iklim ve hayvancılık alışkanlıklarının bu tabloya zemin hazırladığını ifade eden Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Fark edilmezse, alerjik bir reaksiyon gibi düşünülüp antibiyotiklerle ve alerji ilaçları ile tedavi edilmeye çalışılırsa zaman içerisinde kronikleşebiliyor" dedi.

PANDEMİNİN AKILLARA KAZINAN DOKTORU KARADENİZLİLERİ UYARDI

Covid-19 pandemisi sürerken vatandaşlara yaptığı uyarılarla akılarda kalan Tevfik Özlü, nemli iklim ve hayvanlara yedirmek için yanlış ot saklama alışkanlıklarının olması nedeniyle 'çiftçi akciğeri' vakalarının en çok Doğu Karadeniz'de görüldüğünü belirtti.

pandeminin-akillara-kazinan-doktoru-karadenizlileri-uyardi-sinsi-tehlikeyi-acikladi-3.jpg

Hastalığın kronikleşmemesi için hayvancılıkla uğraşanların saman depolama yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini söyleyen Özlü, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

"Ülkemizden bildirilen çiftçi akciğeri vakalarının çok büyük bir kısmı, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndendir. Bunun sebebi, bölgesel özelliklerdir. Öncelikle iklim olmak üzere nem etkilidir. Bağıl nem oranının çok yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Bu nem ve rutubet; aktinomices, fungus ve mantarların çok kolay üremeleri ve çoğalmalarına yol açıyor.

pandeminin-akillara-kazinan-doktoru-karadenizlileri-uyardi-sinsi-tehlikeyi-acikladi-12.jpg

Bu bölgede yapılan çiftçilikte, yaz boyunca otlar biçiliyor ve evlerin bahçelerinde depolanıyor. Üzerine genelde naylon serilerek yağmurdan korumak için önlem alınıyor. Bu otlar, alttaki topraktan nemi ve suyu çekerler. Hem sıcak hem de nemli bir ortamda saklandığı için içerisindeki mantarlar bol miktarda ürer.

Hayvan besleyen kişiler, otları hayvanlarının önlerinde taşırken bu mantarları solurlar. Bunların solunmasına bağlı olarak akut çiftçi akciğeri hastalığı gelişebilir. Ya da tekrarlayan solumalarla zaman içerisinde kronik bir çiftçi akciğeri formuyla karşımıza gelebilir."

pandeminin-akillara-kazinan-doktoru-karadenizlileri-uyardi-sinsi-tehlikeyi-acikladi-11.jpg

SİNSİ TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Çiftçi akciğeri hastalığının belirtilerini sıralayan Prof. Dr. Özlü, tedavi süreci için uyarılarda bulunarak hastalığın sinsi ilerleyişini açıkladı.

Kadınlarda sıkça çiftçi akciğeri hastalığının görüldüğünü ifade eden Özlü şunları söyledi:

"Akciğerde buzlanma, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük ile kendini gösterir. Akut hastalık tablosu gelişmişse; yüksek ateş, üşüme titreme gibi belirtiler de olabilir. Bazen raslantısal olarak çekilen akciğer filminde ve tomografide buzlanmalar fark edilebilir. Özellikle sığır, koyun ve keçi besleyenlerde bazen de kuş veya kümes hayvanı besleyenlerde ortaya çıkabilir.

pandeminin-akillara-kazinan-doktoru-karadenizlileri-uyardi-sinsi-tehlikeyi-acikladi-10.jpg

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hayvancılıkla uğraşan kadınlarda çok sık rastladığımız bir hastalık. Fark edilmezse, alerjik bir reaksiyon gibi düşünülüp antibiyotiklerle ve alerji ilaçları ile tedavi edilmeye çalışılırsa zaman içerisinde kronikleşebiliyor ve geri dönüşü maalesef daha zor olabiliyor."

pandeminin-akillara-kazinan-doktoru-karadenizlileri-uyardi-sinsi-tehlikeyi-acikladi-8.jpg

Hastalığın ilerlememesi için kişinin hayvancılığı bırakması gerektiğini vurgulayan Özlü, şöyle devam etti:

"Böyle bir hastalık teşhis konmuşsa, ilk yapılması gerekilen şey; kişinin o ortamı tamamen terk etmesidir. Hayvancılığı tamamen bırakması gerekir. Hastalar, 'Çocuklarım ve eşim ilgileniyor' şeklinde kendilerini savunuyorlar.

Bu doğru değil, ortamda ve çevrede hayvanın kokusu ve tozu varsa, bu mantarların antijenleri solunmaya devam ediliyor. Pek çok hasta sıkı uyarılarımıza rağmen maalesef hayvanları elde çıkaramadığı için olay ilerleyebiliyor.

pandeminin-akillara-kazinan-doktoru-karadenizlileri-uyardi-sinsi-tehlikeyi-acikladi-6.jpg

Bu hastaların köy ortamında bulunmaları doğru değil. Kendisinde olmasa bile komşusunun hayvanı olabiliyor. Mutlaka her türlü hayvan kokusundan, tozundan uzak durmalıdır."

pandeminin-akillara-kazinan-doktoru-karadenizlileri-uyardi-sinsi-tehlikeyi-acikladi-5.jpg

Özlü, Doğu Karadeniz'de hayvan besleme alışkanlığının değiştirilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, "Kişinin çiftçi akciğerine yakalanmaması için olabildiğince otları saklama kültürünün değişmesi gerekiyor. Ege Bölgesi'nde bu hastalığı görmüyoruz. Kuru bir bölge ve samanlar kapalı bir alana saklanıyor. Ot ve samanların kuru ortamlarda saklanması, toprak üzerine konulmaması ve üzerinde naylon örtülmemesi gerekiyor. Bu tarz bir hayvan besleme alışkanlığının değiştirilmesi lazım" diye konuştu.

pandeminin-akillara-kazinan-doktoru-karadenizlileri-uyardi-sinsi-tehlikeyi-acikladi-4.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
Çankırı'da deprem!
Çankırı'da deprem!
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi